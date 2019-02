Lecce, sabato altro big match: contro il Palermo due assenze pesanti. Mancosu: “obiettivi cambiati, ma dobbiamo correre”

Con la consapevolezza e la fiducia ritrovata nelle proprie potenzialità, il Lecce si è già messo alle spalle il bel successo di martedì sera contro il Verona – che ha proiettato i giallorossi nuovamente a ridosso dei primissimi posti della classifica. Ora alle porte c’è un altro impegno più che ostico, a Palermo. Non è felicissima l’isola dei cugini rosanero dal momento che il solo punto conquistato nelle ultime due gare (clamoroso il 3-0 rimediato l’altra sera a Crotone) è costato alla comitiva di Stellone il secondo posto a beneficio del Benevento.

Sarà un’altra sfida stimolante per la truppa di Liverani che ieri mattina si è ritrovata al “Via del Mare” per pensare già al prossimo avversario. Nel corso della seduta, i giocatori impegnati contro l’Hellas hanno svolto un lavoro di scarico, mentre hanno continuato a lavorare in differenziato Palombi e Scavone. Rientra nel gruppo, invece, Cesare Bovo. Per il giovane attaccante scuola Lazio il recupero sembra improbabile, mentre un altro assente certo sarà Petriccione che, ammonito e diffidato, è stato squalificato dal Giudice Sportivo.

“La quota salvezza, anche se non aritmeticamente, era raggiunta già da un po’ di tempo – ha commentato stamane Marco Mancosu ai microfoni della stampa. Già a gennaio i nostri obiettivi sono cambiati, ma continueremo a non fare proclami, a volare basso, visto che siamo sempre una neo-promossa.

Per lui, quella di martedì sera è stata un’altra giornata da protagonista: rimasto a riposo a Cittadella, contro gli scaligeri Mancosu è stato ancora una volta tra i migliori in campo. Suo anche l’assist vincente per il vantaggio di La Mantia. Il pensiero però va già oltre.

“Se vogliamo dare una impronta precisa al nostro campionato non possiamo guardare agli altri. Sabato affronteremo quella che, a mio avviso, è la squadra a livello di singoli più forte del campionato. Dal canto nostro dovremo compensare questo con altro. Ci aspettiamo un Palermo molto arrabbiato e sarà una gara da preparare sapendo che dare il 100% non basterà, ma dobbiamo andare oltre le nostre possibilità“.

Questo pomeriggio è in programma un allenamento, a porte chiuse, sempre al “Via del Mare”.