Lecce, al via la campagna abbonamenti. Sulle ali dell’entusiasmo si programma la stagione

Sulle ali dell’entusiasmo per la stagione appena conclusa, che ha visto la prima squadra conquistare la salvezza nel massimo torneo e la compagine primavera vincere il Campionato, l’U.S. Lecce, non perde un attimo di tempo e prepara la prossima stagione nei dettagli.

Stabilita la data del ritiro, dato il via alle prime mosse di calciomercato e in attesa di conoscere il sostituto di Mister Marco Baroni, a stretto giro si conosceranno anche i dettagli per poter assistere alle gare della formazione giallorossa.

Si svolgerà giovedì 22 giugno, presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” dello stadio “Via del Mare”, la conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024.

Padrone di casa, sarà come sempre il vicepresidente del sodalizio di “Via Costadura”, Corrado Liguori, che illustrerà nel dettaglio le modalità di acquisto.

Certamente l’obiettivo del club sarà quello di stabilire un nuovo record e superare quello dello scorso anno di 19.750 tessere sottoscritte, traguardo difficile, ma si sa, i supporter non hanno mai fatto mancare il loro attaccamento ai colori e, di conseguenza, come recita lo slogan di una nota marca di abbigliamento sportivo “Impossible is nothing”.

Nel corso dell’incontro con gli operatori della comunicazione, inoltre, verranno illustrate le novità sull’iniziativa “U.S. Lecce Program”.