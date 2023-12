Giochi del Mediterraneo, redatto il Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica per il “Via del Mare”

Il tempo trascorre e si avvicina, anche se la data fissata è quella del 2026, l’appuntamento con i Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto. Nonostante l’incertezza più totale, circa l’utilizzo dello stadio “Via del Mare”, prosegue il lavoro della società di “Via Costadura”, allo scopo di farsi trovare pronta nel caso venisse confermata la sede di Lecce per disputare gli incontri di calcio.

L’unione Sportiva Lecce, quindi, in accordo con il Comune, ha provveduto alla redazione del “Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica” per i lavori di ristrutturazione edilizia, di messa in sicurezza, di adeguamento igienico-sanitario ed efficientamento energetico dell’impianto leccese, strettamente necessari la manifestazione sportiva.

Tale progetto è stato finanziato direttamente dal sodalizio salentino e donato al Comune di Lecce, pur nell’incertezza dell’iter, al solo fine di essere già “pronti a partire” laddove gli interventi relativi al restyling dovessero essere definitivamente autorizzati e conseguentemente portati a termine nel breve lasso di tempo che rimane prima dell’inizio della competizione.

Dalla società si precisa infine che eventuali ulteriori interventi tramite la partecipazione di soggetti privati non sono compatibili con le finalità specifiche dei Giochi del Mediterraneo e potranno essere considerati separatamente e successivamente senza l’utilizzo di questi specifici fondi pubblici che al momento, si ribadisce ancora una volta per una esigenza di trasparenza verso i propri sostenitori, non consentono di provvedere a una copertura integrale.