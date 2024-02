Aziende del territorio e U.S. Lecce ancora insieme, rinnovato l’accordo tra società giallorossa e Camera di Commercio

Promuovere il territorio e le sue eccellenze imprenditoriali, attraverso la vetrina della Serie A, è questo il sunto del rinnovo dell’accordo messo in atto tra Camera di Commercio e Unione Sportiva Lecce, presentato questa mattina, presso la sala Giunta dell’ente di “Viale Gallipoli”.

“Tutta la Camera di Commercio e le imprese della provincia devono ringraziare l’U.S. Lecce per come promuove il territorio ed è qualcosa di importante, è il secondo anno nel quale collaboriamo. Oggi è il giorno della nostra vicinanza alla società”, ha affermato il Presidente della CCIAA Mario Vadrucci.

“È sempre bello vedere come le aziende che rappresentano questo territorio sostengano la società, è bello sentirne la vicinanza. Anche noi siamo un’azienda, personalmente sono una sorta di manager, che fa questo lavoro da oltre 40 anni e come ho già detto rispetto agli altri dirigenti sono giudicato non solo per i risultati aziendali, ma anche per quelli sportivi e questa è una distonia, coniugare i due aspetti è qualcosa di molto difficile, perché spesso non vanno di pari passo. Da qualche anno stiamo riuscendo con il presidente a fare qualcosa di straordinario facendo coincidere tutti e due i fattori. Voglio ringraziare la Camera di Commercio per il sostegno che ci dà”, ha aggiunto il Responsabile dell’Area Tecnica giallorossa Pantaleo Corvino.

Ultimo a presentare l’accordo, il presidente del sodalizio di ‘Via Costadura’ Saverio Sticchi Damiani: “In un momento in cui realtà importanti del calcio in cui sono andate oltre le proprie possibilità, in Lega stiamo discutendo come venire fuori da questa situazione e una delle opzioni è quella di ridurre le squadre della A a 18. Adesso stanno venendo al pettine una serie di nodi e chi come noi ha rispettato i conti, può vivere questo momento con un po’ di serenità. Il fatto che abbiamo cinque punti dalla zona salvezza, con la società sana vuol dire aver fatto veramente qualcosa di straordinario, perché ci misuriamo con gli altri rispettando le regole. Adesso il calcio si sta rendendo conto che non si può più andare avanti casi e si vogliono introdurre regole che noi Lecce adottiamo da tempo e questo può fare la differenza. Essere seduti intorno a un tavolo con le aziende del territorio, per noi è un grande valore, siamo orgogliosi di essere qui. Vedo il continuo impegno della Camera di Commercio nel lanciare messaggi a sostegno dell’U.S. Lecce e per noi è importante questo e ciò non è mai accaduto nel passato. Bisogna continuare su questa strada”.