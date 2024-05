Al Lecce Store al via la distribuzione della sciarpa omaggio per chi ha sottoscritto l’abbonamento

Dopo la consegna avvenuta presso i botteghini dello stadio, adesso, per i tifosi giallorossi che hanno sottoscritto l’abbonamento, è arrivato il momento di ritirare l’omaggio della società presso lo store.

Il sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, infatti, ha fatto sapere che la consegna della sciarpa omaggio, relativo agli abbonati della Stagione Sportiva 2023/2024, riprenderà a partire da lunedì 6 maggio presso il Lecce Store, in Via Filzi 30.

La distribuzione del gadget avverrà dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (esclusi i giorni delle gare casalinghe), non seguirà ordine alfabetico e terminerà martedì 7 giugno.

Per il ritiro della sciarpa sarà necessario presentare il documento di identità e la tessera per gli abbonamenti tradizionali, mentre sarà sufficiente esibire solo il documento di identità per gli abbonamenti Web A4. Sarà possibile delegare terze persone maggiorenni, non necessariamente abbonati, presentando delega debitamente compilata e firmata, copia del documento di identità del titolare dell’abbonamento e tessera dello stesso. Il gadget potrà essere ritirato per conto di uno o più abbonati.