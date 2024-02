“Meno spettacolo e più punti” D’Aversa parla alla vigilia della sfida con la Fiorentina. I convocati

L’unico assente sarà Ramadani, appiedato dal Giudice Sportivo, per il resto ci sono tutti, anche Touba ritornato dalla Coppa d’Africa e tra i convocati torna anche Burnete.

Poco più di 24 ore e i giallorossi di mister Roberto D’Aversa scenderanno in campo sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li vedrà opposti alla Fiorentina.

“Per quel che riguarda la sostituzione di Ramadani, sapete che ho grande fiducia in Blin. Loro quando difendono lo fanno uomo su uomo e come sempre dovremo essere compatti e fare densità, ma in tutti i 95 minuti di gioco”, ha affermato l’allenatore nella consueta conferenza stampa alla vigilia.

“Siamo una squadra giovane e a volte c’è un po’ di difficoltà nel leggere la gara, ma bisogna migliorare su questo aspetto, i punti iniziano a pesare e più gare andiamo ad affrontare e minore deve essere il margine di errore.

Vorrei meno spettacolo e più punti, di complimenti ne riceviamo tanti, ma le prestazioni sul campo devono portare risultati.

Giochiamo in Serie A e le motivazioni devono arrivare da sole, l’aspetto fisico non è in discussione, per quel che riguarda quello mentale, contro il Genoa, nel momento in cui hanno preso il palo, in noi è subentrato nella nostra testa il fatto di non riuscire a portarla a casa.

Burnete fa parte della prima squadra e spesso e volentieri va in Primavera perché deve giocare con continuità, è squalificato e quindi verrà con noi.

Krstovic è stato bravo, nonostante abbia sbagliato un rigore è riuscito a fare gol, per gli attaccanti è importante segnare, ma per me conta la prestazione.

A oggi ci sono due/tre dubbi per la gara di domani e valuterò fino alla fine. Pensare fino all’ultimo chi dover far giocare è il massimo rispetto che si possa avere per i calciatori.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 23 calciatori per la sfida con i grifoni, questo l’elenco

Portieri

Bracolini, Falcone, Samoja

Difensori

Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia

Attaccanti

Amqvist, Banda, Burnete Krstovic, Piccoli, Piertotti, Sansone,.