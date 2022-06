Serie A, sorteggiato il calendario. Il Lecce riparte dall’Inter al “Via del Mare”. Tutte le partite dei giallorossi

Si inizia come l’ultima volta, contro i nerazzurri, questa volta, però, a campi invertiti, il terreno di sfida è, infatti, quello dello stadio “Via del Mare”.

Sarà Lecce-Inter la partita che vedrà impegnati il 14 agosto i giallorossi, nella prima giornata del prossimo campionato di Serie A.

Nella mattinata di oggi, infatti, sono state sorteggiate le gare del Massimo Campionato, con i ragazzi di mister Baroni, opposti ai vicecampioni d’Italia di Simone Inzaghi.

Quello che prenderà il via tra poco più di un mese sarà un torneo molto intenso, soprattutto nei primi mesi, visto l’impegno delle nazionali nel Mondiale che si svolgerà in Qatar, in inverno, la prima sosta, infatti, rispetto agli scorsi anni, arriverà solo dopo sette giornate.

Si parte, quindi, ripetiamo il 14 agosto contro l’Inter in casa; il 21 si andrà al “Mapei Stadium” a sfidare il Sassuolo, il 28 si torna nel Salento contro l’Empoli e il 31, altro big match con il Napoli al “San Paolo; il 4 settembre seconda gara in trasferta contro il Torino; l’11 si ripeterà la sfida dello scorso torneo contro il Monza; il 18 si torna in Campania per la partita con la Salernitana; il 2 ottobre altro incontro con una neopromossa, la Cremonese in casa; poi ci sarà la Roma all’Olimpico il 9; la Fiorentina in casa il 16; il 23 si va in Emilia con il Bologna; il 30 sarà la volta della Juventus in casa; il 6 novembre partita nel Friuli con l’Udinese e il 9 al “Via del Mare” arriva l’Atalanta e, infine, il 13 sfida a “Marassi” con la Sampdoria.

Quella contro i blucerchiati sarà l’ultima sfida del 2022, poi si disputerà il Mondiale e si tornerà a calcare il terreno di gioco il 4 gennaio nella sfida in casa con la Lazio; l’8 si va in Liguria per lo Spezia e il 22 si chiude il girone d’andata in trasferta contro l’Hellas Verona.

Il calendario del Lecce, l’andata

14 agosto Lecce-Inter 21 agosto Sassuolo-Lecce 28 agosto Lecce-Empoli 31 agosto Napoli-Lecce 4 settembre Torino-Lecce 11 settembre Lecce-Monza 18 settembre Salernitana-Lecce 2 ottobre Lecce-Cremonese 9 ottobre Roma-Lecce 16 ottobre Lecce-Fiorentina 23 ottobre Bologna-Lecce 30 ottobre Lecce-Juventus 6 novembre Udinese-Lecce 9 novembre Lecce-Atalanta 13 novembre Sampdoria-Lecce 4 gennaio Lecce-Lazio 8 gennaio Spezia-Lecce 15 gennaio Lecce-Milan 22 gennaio Hellas Verona-Lecce

Il ritorno