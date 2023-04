Contro l’Empoli riparte il Campionato del Lecce, parla Baroni. I convocati

Mancherà Umtiti, squalificato, così non ci sarà Maleh per lo stesso motivo, per il resto l’allenatore dei salentini, potrà contare su tutti gli uomini a sua disposizione, compresi i nazionali, con alcuni di loro, tra l’altro, che hanno disputato ottime partite e segnato.

Dopo due settimane di stop, riprede il campionato per i giallorossi che domani saranno impegnati sul terreno di gioco dello stadio “Castellani” nella sfida che li vedrà opposti all’Empoli.

Contro la compagine toscana si spera che la formazione salentina metta alle spalle il periodo negativo che li ha visti perdere in quattro occasioni in altrettante gare.

“Prendo ancora un po’ di tempo per decidere la formazione, ma i ragazzi stanno tutti bene e hanno lavorato molto bene”, ha affermato mister Marco Baroni nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Sono contento che Colombo abbia segnato con la maglia dell’Under 21, così come per quel che riguarda Banda, che sono convinto che ci potrà dare una grossa mano per questo rush finale.

In queste ultime quattro partite la prestazione c’è sempre stata, sono andati a nostro sfavore gli episodi che domani dovremo cercare di portare dalla nostra parte.

Non guardo mai la classifica, penso solo ai miei ragazzi. Siamo concentrati sulla partita di Empoli, che sarà importantissima, ma dopo ce ne saranno altre.

I toscani hanno alle spalle un campionato di A in più rispetto a noi, giovani interessanti e ci somigliano molto, per questo è difficile pronosticare il risultato. Ho molto rispetto per loro”.

I convocati

Intanto il tecnico toscano ha convocato 24 calciatori per la partita Portieri: Bleve, Falcone, Brancolini; difensori: Baschirotto, Cassandro, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Tuia, Ceccaroni, Romagnoli, Ciucci; centrocampisti: Askildsen, Blin, Hjulmand; Helgason, Gonzalez; Attaccanti: Banda, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Ceesay Voelkering.