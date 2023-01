Lecce-Lazio 2-1, il 2023 si apre nel segno di Strefezza e Colombo. Romani battuti in rimonta

Con una grandissima ripresa, i giallorossi battono la Lazio e si aggiudicano la prima vittoria del 2023. Termina 2-1 per il Lecce la sfida contro i biancazzurri.

Una partita proibitiva, ma che stimola, da giocare ad alto livello, con aggressività e valore, è stato questo il diktat di mister Marco Baroni per la gara contro la Lazio, che ha visto impegnati i giallorossi questo pomeriggio tra le mura amiche dello stadio “Via del Mare”

Dopo la lunga pausa per consentire di disputare i Mondiali, è tornato il Campionato di Serie A con un impegno difficile per capitan Hjulmand e compagni, quello, appunto, con i biancocelesti allenati da Sarri.

Il Lecce ha ripreso il cammino dalla sfida vinta in trasferta contro la Sampdoria, mentre i capitolini dalla sconfitta per 3-0 a opera della Juventus, naturale, quindi, che siano scesi nel Salento con una grande voglia di riscatto.

L’allenatore dei salentini, ha avuto a disposizione tutta la rosa – ABistrovic a parte – e ha potuto contare anche sul nuovo acquisto Maleh, gettato subito nella mischia a partita in corso e ha deciso di affidarsi ai titolarissimi, con la sola novità Banda, rispetto a un Di Francesco reduce da qualche problema.

La formazione inziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo; Blin, Hjulmand e Gonzalez in mediana; Strefezza, Colombo e Banda a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Lazio pericolosa già al sesto minuto. Punizione dal limite e perfetta incornata di Casale, Falcone compie un miracolo e devia in corner. Al 12mo l’estremo leccese anticipa Immobile.

Lazio in vantaggio

Al 14mo arriva il vantaggio biancoceleste. Cataldi lancia Immobile, il bomber partenopeo brucia tutti, entra in area e trafigge con un rasoterra molto angolato Falcone. Il 30 giallorosso, però, non è esente da colpe.

Al 24mo Gonzalez da fuori manda a lato e pochi secondi dopo Basic tira alle stelle.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra le file del Lecce, fuori Banda e dentro Di Francesco.

Al secondo di gioco Provedel si oppone alla botta da fuori di Di Francesco

L’innesto dell’esterno ex Bologna dà subito i suoi frutti e al 12mo i giallorossi pareggiano.

Pari giallorosso

Gallo lancia Di Francesco, l’ala con un’accelerazione brucia il diretto marcatore, entra in area e da posizione defilata tira, l’estremo biancoceleste si oppone, ma la sfera arriva a Strefezza che a porta vuota, al volo, pareggia.

Colombo raddoppia

Al 27mo i giallorossi passano in vantaggio. Lancio lungo di Umtiti, Di Francesco, sempre lui, quasi sulla linea di fondo, al volo, mette al centro, sulla sfera si avventa Colombo che insacca per il 2-1.

Al 30mo Gonzalez manda alto dal limite. Al 48mo Ceesay spara a lato.

L’ingresso di Di Francesco ha fatto senza ombra di dubbio la differenza. Con l’innesto dell’esterno pisano i giallorossi hanno acquistato velocità, pareggiato con Strefezza e raddoppiato con Colombo., portato a casa linea posta in palio. Dopo un primo tempo sottotono, con una grandissima ripresa i salentini conquistano i primi tre punti del 2023 e portano a casa un successo importantissimo. prossima sfida contro lo Spezia in trasferta.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 6 Baschirotto, 9 Colombo (39 st Ceesay), 16 Gonzalez (44 st Maleh), 17 Gendrey, 22 Banda (1 st Di Francesco), 25 Gallo, 27 Strefezza, 29 Blin (44 st Askildsen) 42 Hjulmand ©, 93 Umtiti. A disposizione: 1 Bleve, 21 Brancolini, 5 Pongracic, 7 Askildsen, 11 Di Francesco, 13 Tuia, 28 Oudin, 31 Voelkerling, 32 Maleh, 77 Ceesay, 83 Lemmens, 97 Pezzella, 99 Rodriguez. Allenatore: M. Baroni

S.S. Lazio: 94 Provedel, 9 Pedro (16 st Felipe Anderson), 13 Romagnoli, 16 Casale, 17 Immobile ©, 20 Zaccagni (35 st Cancellieri), 21 Milinkovic Savic (16 st Vecino), 29 Lazzari, 32 Cataldi, 77 Marusic, 88 Basic (40 st Romero) A disposizione: 1 Maximiano, 31 Adamonis, 4 Garbarron, 5 Vecino, 6 Marcos Antonio, 7 Felipe Anderson, 11 Cancellieri, 18 Romero, 23 Hysaj, 26 Radu, 44 Floriani M., 50 Bertini. Allenatore: M. Sarri

Arbitro: Livio Marinelli della sez. di Tivoli

Assistenti: Giuseppe Perrotti della sez. di Camapobasso – Dario Garzelli della sez. di Livorno.

IV Ufficiale il sig. Niccolò Baroni della sez. di Firenze VAR: Aleandro Di Paolo della sez. di Avezzano AVAR: Antonio Di Martino della sez. di Teramo

Marcatori: 14 pt Immobile(La) 12 st Strefezza (L) 27 st Colombo (L)

Note: prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Pelè ammoniti 5 pt Banda (L) 36 pt Baroni (all. Lecce) 37 pt Casale (La) 3 st Gallo (L) 33 st Hjulmand (L) 46 st Cancellieri (La) spettatori 26.084 incasso 443.060,94 recupero 1 pt 7 st angoli 5-3 per il Lecce