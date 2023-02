Lecce-Roma 1-1, giallorossi insuperabili fermano i capitolini di Mourinho

Apre Ibanez nella propria porta, poi arriva il pareggio di Dybala su penalty; nei rimanenti minuti i capitolini mettono i brividi per due volte, ma Falcone chiude la saracinesca. Termina 1-1 la partita tra Lecce e Roma (leggi le pagelle).

Cercare di dare continuità alla vittoria esterna di sabato scorso in trasferta contro la Cremonese, per aumentare il distacco, o mantenerlo inalterato, dal terz’ultimo posto.

Con queste motivazioni, nella serata di oggi, i giallorossi sono scesi in campo sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li ha visti opposti alla Roma di Josè Mourinho.

In occasione della gara contro la compagine capitolina, mister Marco Baroni, non ha avuto dubbi: fiducia concessa allo stesso undici uscito vittorioso dalla “Zini”. Anche l’ultimo dubbio, quello tra Blin e Askildsen per uno dei due ruoli da mezz’ala di centrocampo è stato superato con il recupero del calciatore francese.

La formazione iniziale

Il Lecce si è schierato quindi, con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo; Blin, Hjulmand e Gonzalez in mediana; Strefezza, Colombo e Di Francesco a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è al sesto del Lecce con collo di controbalzo di Gallo dal limite. Rui Patricio si rifugia in corner

Ibanez segna nella porta sbagliata

Pochissimi giri di lancette e al settimo di gioco i giallorossi vanno in vantaggio. Strefezza calcia alla perfezione il calcio d’angolo con una traiettoria molto tesa, Ibanez tenta di spazzare di testa, ma la sfera prende la direzione sbagliata e si insacca alle spalle dell’estremo dei capitolini.

Al 15mi Roma vicinissima al pareggio. Uno/due Abraham-El Sharawy, l’attaccante ex Genoa si presenta solo davanti a Falcone, ma l’estremo dei giallorossi devia in corner.

Pareggio di Dybala

Sul calcio d’angolo successivo batti e ribatti in area salentina, Strefezza intercetta il pallone con il braccio e per il sig. Aureliano è penalty. Sul dischetto si presenta Dybala che con un rasoterra spiazza il portiere del Lecce e pareggia.

Al 35mo Strefezza dal limite ciabatta un po’ il tiro e manda fuori. Al 37mo Colombo si libera di due avversari e calcia debolmente. Al 42mo romani a un passo dal vantaggio. Dybala entra in area e passa all’accorrente Abraham, la punta inglese, sola davanti a Falcone, calcia a botta sicura, ma il 30 dei salentini, compie il secondo miracolo di giornata e devia in angolo. Al 47mo, il solito Abraham, supera due giallorossi, tira a giro, ma Falcone si fa trovare nuovamente pronto.

Il secondo tempo

Nella ripresa i salentini scendono con lo stesso undici visto all’opera nella prima frazione.

Al secondo Di Francesco calcia debolmente e Rui Patricio abbranca in presa. Al quinto Roma vicina al secondo gol. Calcio di punizione, Abraham con uno stacco imperioso, colpisce di tesa, ma sulla palla c’è ancora Falcone. All’ottavo la punizione di Pellegrini va a lato. Al 19mo Gonzalez manda fuori. Al 21mo Pellegrini calcia alle stelle. al 36mo il tiro-cross di Banda viene parato da Rui Patricio. Al 40mo Banda manda alle stelle.

A dire il vero non ci sono state tantissime occasioni da gol, per il Lecce nessuna, per la Roma tre, sfortunatamente per loro, però, gli uomini di Mourinho hanno sbattuto contro il muro Falcone, migliore in campo. Il Lecce pareggia contro i capitolini e porta a casa un punto prezioso in chiave salvezza. I ragazzi di Baroni, così, contro un avversario molto più quotato, danno continuità alla vittoria di Cremona e si possono preparare con il morale alto alla sfida di domenica con l’Atalanta.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 6 Baschirotto, 9 Colombo (22 sta Askildsen), 11 Di Francesco (43 st Oudin), 16 Gonzalez (22 st Persson), 17 Gendrey, 25 Gallo (28 st Pezzella), 27 Strefezza (28 st Banda), 29 Blin, 42 Hjulmand ©, 93 Umtiti. A disp.: 1 Bleve, 21 Brancolini, 4 Romagnoli, 7 Askildsen, 13 Tuia, 14 Helgason, 18 Ceccaroni, 22 Banda, 28 Oudin, 31 Voelkerling, 77 Ceesay, 83 Lemmens, 84 Cassandro, 97 Pezzella. All.: Marco Baroni.

A.S. Roma: 1 Rui Patricio, 3 Ibanez, 4 Cristante, 6 Smalling, 7 Pellegrini ©( 43 st Solbakken), 8 Matic (38 st Wijnaldum), 9 Abraham 838 st Belotti), 21 Dybala, 23 Mancini, 59 Zalewski, 92 El Sharawy. A disp.: 63 Boer, 99 Svilar, 11 Belotti, 14 Llorente, 18 Solbakken, 19 Celik, 20 Camara, 24 Kumbulla, 25 Wijnaldum, 52 Bove, 62 Volpato, 68 Tahirovic. All.: Josè Mourinho.

Arbitro: Aureliano di Bologna; Assistenti: Vecchi-Perrotti; IV Ufficiale: Gualtier; Var: Guida; Avar: Prontera

Marcatori: 7 pt Ibanez (Aut.) (R)17 pt Dybala (R)

Note: prima dell’inizio della gara si è osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria ammoniti 16 pt Strefezza (L) 3 pt Ibanez (R) 7 st Colombo (L) 18 st Gonzalez (L)45*1 st Hjulmand (L) spettatori 25.200 incasso 471.665,94 angoli 6-3 per la Roma recupero 3 pt 5 st.