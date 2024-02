“Contro il Bologna in campo con rabbia e determinazione”, parla D’Aversa. I convocati

L’unico assente è Gendrey che non sarà della partita perché squalificato, per il resto ci sono tutti. Dopo un periodo di magra, finalmente è tornata l’abbondanza.

Poco più di 24 ore e i giallorossi di mister Roberto D’Aversa scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Renato Dall’Ara”, nella sfida che li vedrà opposti al Bologna.

“Per Bologna parte un Lecce con la volontà di fare come sempre la prestazione, con la speranza di aggiungere la giusta determinazione di andare a fare risultato fuori casa”, ha affermato l’allenatore alla vigilia della sfida.

“Dai dati diffusi nei giorni scorsi risulta che abbiamo tirati in porta 300 volte e siamo sesti in classifica, questo è importante, ma bisogna tenere in considerazione il fatto che dobbiamo concretizzare di più. Anche nelle cose buone c’è margine di miglioramento.

Il Bologna sta facendo un campionato importante e nel mercato di gennaio si è rinforzato per consolidare la classifica, all’andata la partita si è divisa, nel primo tempo meglio noi, nella ripresa loro sono passati in vantaggio e hanno avuto l’occasione per fare il secondo, poi il Var ci ha assegnato il rigore, ma il risultato è stato giusto. Loro sono migliorati da quella gara, ma anche noi.

Più che ricordare la partita con la Fiorentina, ai ragazzi faccio presente quella con il Genoa per tenere dentro di noi quella rabbia del post gara, quando, dopo una partita che meritavamo di vincere, siamo stati sconfitti.

Le soluzioni sulla corsia destra della difesa sono Venuti e Baschirotto. Il primo per come si sta allenando meriterebbe di giocare di più, ma prima ha avuto l’infortunio e poi ha dovuto fare i conti con le prestazioni di Gendrey. Ma io ho totalmente fiducia in lui.

Quando si ragione su Banda e Almqvist bisogna tenere a mente che la vittoria è arrivata con entrambi in campo, mi auguro che possano tornare ai livelli in cui ci hanno abituati”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 23 calciatori per la sfida con i rossoblu, questo l’elenco

Portieri

Bracolini, Falcone, Samoja

Difensori

Baschirotto, Dorgu, Gallo, Pongracic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani

Attaccanti

Amqvist, Banda, Krstovic, Piccoli, Pierotti, Sansone