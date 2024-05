Gotti, “Posta in palio molto alta. Abbiamo mantenuto lucidità per pareggiare”. Le interviste del post Cagliari Lecce

Il Lecce scende in campo un po’ contratto, viene messo sotto dal Cagliari che passa in vantaggio, poi, la svolta, Gaetanocompie un fallo su Ramadani, per il sig. Mercenaro è giallo, ma viene richiamato dalla sala Var e dopo aver visionato le immagini, espelle il calciatore degli isolani. Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con un piglio diverso, mettono sotto assedio la porta cagliaritana, pareggiano con Krstovic all’84mo e sfiorano la vittoria, ma due pali negano il successo.

“Abbiamo giocato un primo tempo dove il Cagliari ci ha messo in difficoltà e noi abbiamo fatto un po’ troppa fatica, poi c’è stata l’espulsione, ma abbiamo avuto calma e creato i presupposti per pareggiarla, poi abbiamo cercato di vincerla”, ha affermato mister Luca Gotti al termine della partita.

“La posta in palio era molto importante, però per pareggiare dovevamo mantenere la lucidità e siamo riusciti a farlo.

Introdurre anche nel calcio il tempo effettivo? Tendenzialmente sono un tradizionalista e manterrei tutte le regole, anche la gestione da parte dell’arbitro. Il tempo effettivo bisogna raggiungerlo con l’educazione allo sport e dobbiamo essere noi a voler giocare.

Ero vicino al fallo compiuto da Gaetano e mi sono meravigliato che sia stato espulso solo dopo aver visionato dal Var.

Mi piace il modo in cui Oudin sta interpretando il ruolo di esterno di centrocampo. Almqvist è un calciatore che dà lo strappo ed è bravo nell’uno contro uno”.

a parlare, poi, è stato il tecnico dei rossoblù Claudio Ranieri: “Credo l’arbitro avesse visto bene, poi è stato richiamato dal Var e quando si vanno a rivedere le immagini quasi sempre si cambia la decisione.

Abbiamo tenuto fin quando abbiamo potuto, poi il Lecce ha rischiato di vincere e quindi, quando non si vince bisogna fare in modo di non perdere.

Queste gare sono gare super importanti e oggi è andata bene così”.

Gli allenamenti dei salentini in vista della gara contro l’Udinese riprenderanno mercoledì mattina presso l’Acaya Golf Resort. Con i friulani mancheranno Ramadani e Piccoli squalificati.