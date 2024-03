Lecce di scena a Frosinone, la vigilia di D’Aversa. I convocati

“Quella di domani, sarà una partita nella quale loro partiranno forte, e troveremo uno stadio pieno di tifosi sia loro che nostri, quindi, sarà una bella sfida”, con queste parole mister Roberto D’Aversa commenta la partita di domani nella quale i suoi ragazzi saranno impegnati in uno scontro diretto che li vedrà opposti al Frosinone dell’ex Eusebio Di Francesco, primo di un trittico di gare che vedrà la compagine salentina giocare contro dirette concorrenti per la lotta alla salvezza.

“Nelle ultime tre partire abbiamo subito 10 gol e non ne abbiamo fatto alcuno. È un periodo nel quale non riusciamo a portare gli episodi dalla nostra parte, c’è una componente comune in questo, la determinazione, sia quando facciamo gol, che quando ci difendiamo.

Sarà una gara importante, ma non definitiva, per entrambi, ma bisogna ragionare su di noi e non possiamo permetterci di concedere gol nel primo quarto d’ora.

È probabile che Krstovic parta dall’inizio, devo valutare, lui ha iniziato molto bene e adesso ha avuto un periodo di calo, è una scelta che posso fare per non calare in corso d’opera per quel che riguarda l’attaccante e poi è già capitato che lui e Piccoliabbiano giocato insieme.

In queste partite la tattica è importante, ma quello che conta più di tutto è la determinazione. Dobbiamo migliorare la precisione e la voglia di vincere i duelli, credo nell’interpretazione della gara”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 22 calciatori per la sfida contro i ciociari, questo l’elenco:

Portieri

Falcone, Samoja

Difensori

Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani

Attaccanti

Amqvist, Banda, Krstovic, Piccoli, Pierotti, Sansone