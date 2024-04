Gotti, “Empoli squadra con spirito ed equilibrio. Bisogna fare tesoro degli errori”. I convocati

All’appello manca – a parte i lungodegenti Dermaku e Kaba – il solo Krstovic, squalificato a causa del cartellino rosso rimediato con il Milan; Banda fa parte del gruppo, ma non sarà in grado di scendere in campo, per il resto fanno tutti parte della lista, con l’aggiunta del Primavera Burnete, in sostituzione della punta montenegrina.

Poco più di 24 ore e i giallorossi di mister Luca Gotti, scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida salvezza che li vedrà opposti all’Empoli.

“Ritengo che sulla carta la gara sia diversa dalle altre tre giocate in precedenza, si avvicina maggiormente a quella contro il Verona, durante la settimana l’abbiamo preparata al meglio e cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi”, ha affermato il tecnico alla vigilia.

“Non so sarà una gara immediatamente di duelli, lo può diventare in corso d’opera. Ci saranno due compagini che cercheranno di concedere pochi spazi agli avversari.

Pierotti ha alcune caratteristiche simili a Krstovic e sembra dare il meglio di sé quando viene lasciato un po’ libero e a San Siro è entrato con lo spirito giusto.

Da una parte si avvertono consapevolezze e dall’altra debolezze, in campionato ci sono gare che rivestono un’importanza diversa e quella di domani è una di queste.

Banda non sarà a disposizione, l’ho convocato per averlo insieme al gruppo perché è quello che voglio.

Bisogna lavorare tanto sui presupposti per cercare di fare gol, se una squadra segna poco non è colpa degli attaccanti e bisogna cercare di andare in rete con tutti i calciatori e creando le occasioni.

Burnete l’ho convocato con l’idea che se ci sono i presupposti perché possa dare il suo contributo lo faccia, pur giovane è un ragazzo che sente la porta e voglio pensare anche a lui.

Non è semplice dare una risposta corretta sul modo di giocare dell’Empoli, cambia partita su partita e anche durante. Ci sono calciatori che ho allenato nel tempo e hanno caratteristiche differenti e Nicola in queste sue 11 gare ha fatto giocare tutta la rosa ed è stato in grado di cambiare atteggiamento. A ogni modo hanno ottimo spirito e sono equilibrati.

Sento di dire ai tifosi che per quello che ho percepito nello spogliatoio è la voglia di far tesoro degli errori e cercare di migliorare, questo non significa vincere o perdere, ma dal punto di vista dell’atteggiamento è molto importante.

Non sono stato scontento della gara fatta da Dorgu a Milano, aveva un grande avversario contro e ha retto bene.

Bisogna anche pensare a come cambiare la gara in corso, si prepara la sfida concettualmente e poi bisogna essere in grado di cambiare in corso d’opera.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 22 calciatori per la sfida contro i toscani, questo l’elenco:

Portieri

Brancolini, Falcone, Samoja

Difensori

Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Gonzalez, Oudin, Rafia, Ramadani

Attaccanti

Amqvist, Banda, Burnete, Piccoli, Pierotti, Sansone