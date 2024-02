D’Aversa, “Successo importante. Grazie ai nostri tifosi”. I commenti del post gara

Una gara per deboli di cuore quella andata in scena ieri al “Via del Mare”, dove i giallorossi hanno dimostrato carattere e voglia di vincere e così è stato.

Dopo una serie di risultati negativi il Lecce torna alla vittoria e si mette alle spalle, si spera, un periodo negativo nel quale hanno racimolato un solo punto nelle ultime sei partite, fino a oggi.

“Con un po’ di malizia in più una gara come questa non la perdi. Tre situazioni di nostro possesso bisogna gestirle meglio. Nel primo tempo loro hanno dominato, poi noi abbiamo fatto bene nella ripresa, ma bisogna avere maggiore maturità per non portare a casa qualcosa di importante”, ha affermato Vincenzo Italianoal termine della gara.

“Le analisi delle partite vanno fatto nella totalità dei minuti, il primo tempo è stato loro, nella ripresa abbiamo fatto meglio noi e avuto l’occasione per fare il terzo gol. Ci sta capitando spesso di entrare in campo nella prima frazione molli, poi nella ripresa cambiamo volto e riusciamo a fare bene.

Credo che se questa gara fosse finita 2-1 il trend sarebbe stato stesso della prima parte di campionato, è da inizio gennaio che le cose non ci vanno bene, ma penso che riusciremo a fare meglio, a ogni modo questi ragazzi hanno dimostrato carattere.

Per quel che riguarda il mercato ho sempre parlato di un esterno e infatti nel mese passato abbiamo sofferto per l’assenza di Sottil e Nico Gonzalez e oggi abbiamo adattato Nzola, ma adesso che sono tornati bisogna riporedere a essere quelli di prima di gennaio. Quattro minuti non ci permettono di gioire e di portare a casa la vittoria”.

È stata poi la volta del tecnico dei salentini Roberto D’Aversa: “Una vittoria anche di prestazione. I ragazzi hanno dimostrato che quando si va in campo uniti si può ribaltare il risultato, sarebbe stato difficile commentare una sconfitta, ma quando uno vuole qualcosa a tutti i costi la si può ottenere con unità di intenti. È un successo importante e siamo felici per i nostri tifosi, la felicità di oggi è per noi, ma soprattutto per loro.

Scherzando ho detto a Vladimiro che se non avesse fatto quell’errore non avremmo avuto la scossa, ma più che un errore ha fatto qualcosa per esaudire una mia richiesta. Il coraggio di giocare palla dal basso è ciò che ci permette di fare prestazioni di un certo livello. È qualcosa che chiedo alla squadra e quell’aspetto porta a creare, come oggi, 16 tiri in porta, poi bisogna ragionare anche sulla qualità degli avversari.

Quando perdevamo ho pensato solo a riprendere la partita, sarebbe stato impensabile uscire sconfitti oggi, poi abbiamo avuto la scossa. Ci sono momenti di difficoltà nel corso della gara, ma non bisogna uscire dalla partita. Stiamo facendo un ottimo percorso, siamo giovani e a volte dobbiamo accettare di commettere errori, l’unica cosa che non si può concedere è la mancanza di prestazione.

A volte dimentichiamo l’età di Gonzalez, ragiono su di lui come un calciatore già affermato, ma non bisogna perdere di vista il fatto che fino a due anni fa giocava in primavera e nel percorso di crescita ci possono essere momenti negativi. Lo stesso vale per Dorgu, se un 2004 gioca in A significa che lo merita.

Krstovic sta facendo grandi prestazioni, sia lui che Piccoli hanno potenzialità per arrivare in doppia cifra, dobbiamo solo continuare ad avere fiducia in questi ragazzi.

Blin non a caso oggi è sceso con la fascia da capitano, è un calciatore che garantisce prestazione a centrocampo e in difesa e sono contento che oggi si sia vinto con lui che ha indossato la fascia da capitano”.

L’ultimo a parlare, infine, è stato il difensore Federico Baschirotto: “È stata una partita che abbiamo dominato nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo subito i due gol, ma grazie al pubblico siamo riusciti a riprenderla e a loro va un grandissimo grazie.

Sarebbe stato un peccato perdere. La vittoria l’abbiamo cercata, l’abbiamo voluta e siamo andati a prendercela. Non meritavamo di prendere i due gol, ma abbiamo reagito bene.

Il gol di Piccoli ci ha dato quella spinta in più che ha fatto sì che vincessimo la partita.

Questa vittoria deve dare una spinta maggiore, il lavoro che stiamo facendo porta punti e bisogna continuare a lavorare duro, perché si è visto che possiamo giocarcela con tutti.

Giocare palla dal basso ce lo chiede l’allenatore per fare sì di dare maggiore profondità, poi a volte si possono commettere errori.

Si vince insieme e si perde insieme, gli errori li facciamo tutti , chi più e chi meno, ma l’importante è reagire e non scoraggiarsi”.

La ripresa della preparazione in vista della partita di domenica a Bologna, riprenderà questa mattina all’Avaya Golf Resort.