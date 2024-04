Contro la Roma un punto che lascia l’amaro in bocca, i commenti del post gara

Forse se non si fossero sprecate tante occasioni, adesso staremmo esultando per una vittoria più che meritata, ma va bene così, perché, alla vigilia in tanti, tantissimi, davano il Lecce vittima sacrificale. Invece no!!! i giallorossi giocano una gara attenta, dal primo all’ultimo minuto, sbagliano pochissimo in difesa e tanto in attacco e mettono alle corde la Roma, una delle compagini più in forma del campionato che sì le sue occasioni le ha avute, ma bisogna ricordare che i valori tecnici sono quelli che sono.

“Siamo stati equilibrati, abbiamo preso qualche rischio, ma poi abbiamo anche creato pericoli, va bene così”, ha affermato mister Gotti al termine della gara.

“La partita è stata pensata in questo modo, prendendo qualche rischio lecito ma creando pericoli, lo spirito messo in campo oggi è quello che ci può accompagnare fino alla fine.

Dopo i tre punti di Salerno ho avuto qualche dubbio, perché perché è mancata la gestione. Oggi siamo in qualche modo a essere rammaricati perché abbiamo sprecato tante occasioni, ma è un bel segnale, ma ogni partita ha la sua storia e quelle rimaste non sono facili e bisogna affrontarle una alla volta.

Non ho alcun pregiudizio per quel che riguarda il modulo, Ramadani e Blin oggi hanno dato tanto equilibrio e se l’allenatore riesce a mettere in condizioni la squadra di avere tante occasioni, poi, gli episodi vanno gestiti al meglio.

Visti i risultati di oggi non cambia nulla, poi le gare sono ancora tante e sarebbe uno sbaglio guardare solo la classifica, ma bisogna avere contezza della squadra. Falcone non ha subito gol e ci teniamo questo.

Giocare con un 4—4-2 si è deciso perché le punte lottano e si sacrificano, poi era un modo per farle trovare più vicine alla porta e per cercare di creare problemi alla Roma e così è stato.

Ho cercato di mettere qualche mia idea in difesa, in queste due gare è andata bene e speriamo di continuare su questo solco.

Nel finale ho cercato di vincere la partita, perché mi aspettavo che i capitolini verso la fine avrebbero alzato la cifra tecnica e non volevo dare l’impressione di difendere a tutti i costi

Il merito del risultato di oggi è unicamente dei ragazzi che hanno fatto una prestazione come questa. Bisogna portare la squadra in questa condizione psicofisica fino al 26 maggio”.

È stata poi la volta di mister Daniele De Rossi: “Dobbiamo riconoscere la bella partita fatta dal Lecce, per il nostro obiettivo sono due punti persi. Abbiamo subito 27 tiri, rischiato e dobbiamo giocare meglio quando si affrontano queste gare. Bisogna essere pronti in tutte le partite, magari lottando in maniera meno pulita e più da provinciale

“Zalewsky ha giocato bene con la Nazionale e volevo sfruttare la sua vena, così come è stato per Bove, il brutto primo tempo non è stato colpa loro, avevamo dubbi su come avessero giocato e pensavamo che forse si sarebbero potuti schierare a tre in difesa, poi si chiudevano molto bene. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, è un peccato perché nella ripresa qualche occasione c’è stata. Non si possono vincere tutte le gare, questo pareggio sembra un disastro, ma vedendo i risultati del Lecce in casa va bene.

Dybala e Pellegrini sono giocatori importanti, ma questa è una squadra che per i valori che ha può vincere a Lecce senza Dybala o altri calciatori, poi ci sta e i giallorossi hanno fatto una grande partita.

Ho vissuto tanti Derby, è un’emozione giocarlo da allenatore visto che ne ho disputati tanti da calciatore, dai pulcini alla prima squadra. Sappiamo che sarà una gara difficile, con una squadra forte e ci faremo trovare pronti.

Non si fanno mai previsioni, faccio lo scaramantico per voi, Gotti ha esperienza e si è trovato altre volte in queste situazioni, ma non penso che D’Aversa abbia fatto male, ma per gli obiettivi del Lecce quella di Gotti penso che sia la scelta migliore.

Falcone ha fatto una grande parata, ma non solo contro di noi, è uno di quei portieri che si fanno trovare sempre pronto, ma oggi si sono viste due squadre in certi frangenti salvate dai loro estremi difensori”.

Ultimo a parlare il centrocampista dei giallorossi Ramadani: “Abbiamo fatto 27 tiri, mancano tre punti, ma anche un pareggio con una squadra come la Roma è importantissimo per il nostro obiettivo.

Con il 4-4-2, quando prendiamo la palla la diamo subito a Krstovic e Piccoli e in questo modo andiamo subito in porta.

Adesso Blin e io giochiamo in maniera più difensiva, non prendiamo gol e questo è un buon cammino per noi.

Con Gotti ho un bellissimo rapporto e con il 4-4-2 sto giocando anche con l’Albania e questo per me non è un problema.

Quando Piccoli ha fallito il gol gli ho detto che eravamo in tre liberi, lui voleva segnare, ma dopo ha chiesto a tutti scusa.

Il nostro obiettivo è la salvezza e se dobbiamo raggiungerla sappiamo che questo è l’unico modo per ottenerla”.

Gli allenamenti in vista della trasferta di sabato contro il Milan riprenderanno questo pomeriggio all’Acaya Golf Resort