Sassuolo-Lecce 0-3, dominio giallorosso in Emilia. Gendrey, Dorgu e Piccoli regalano il successo

Termina 3-0 per il Lecce la sfida salvezza contro il Sassuolo. In una partita senza storia (le pagelle), dominata dal primo all’ultimo minuto, senza concedere nulla, ci pensano i gol Gendrey, Dorgu e Piccoli a regalare la vittoria ai giallorossi.

Cercare di vincere senza se e senza ma, perché, le vittorie di Empoli e Verona, hanno riaperto i giochi e ridotto quel margine conquistato la settimana scorsa. Sono state queste le motivazioni con le quali nel lunch match della domenica i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco del “Mapei Stadium” nella sfida salvezza – la seconda consecutiva – che li ha visti opposti al Sassuolo.

In occasione della gara di Reggio nell’Emilia, mister Luca Gotti si è visto costretto a fare a meno in un sol colpo di Amqvist, squalificato; Ramadani, fermato da una faringite e Banda, per lui stagione finita a causa di un infortunio al ginocchio che lo lo ha costretto all’operazione.

L’allenatore dei salentini, quindi, decide di ritornare al 4-4-2 che tanto bene ha fatto con la Roma; confermando in toto la difesa e Oudin e Dorgu dall’inizio; a fare coppia con capitan Blin c’è Rafia e nel reparto avanzato, scontata la squalifica, Krstovic torna ad affiancare Piccoli.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato, ripetiamo, con il 4-4-2 con. Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo; Oudin, Blin, Rafia e Dorgu in mediana; Krstovic e Piccoli a comporre il tandem d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è dei giallorossi al sesto, corner di Oudin e incornata di Blin che, però, non inquadra la porta.

Giallorossi in vantaggio

All’11mo i salentini si portano in vantaggio. Piccoli si procura una punizione sulla trequarti, Oudin si incarica della battuta e crossa in area, sulla sfera si avventa con un perfetto inserimento Gendrey che di testa mette alle spalle di Consigli.

Raddoppio di Dorgu

Trascorrono quattro minuti e i giallorossi raddoppiano. Ripartenza di Gallo che serve al centro dell’area l’accorrenteDorgu, che con un piatto destro spiazza l’estremo neroverde e segna la seconda marcatura.

Al 24mo padroni di casa pericolosi, cross di Ferrari per la testa di Pinamonti che sfiora il palo. Un minuto dopo il tiro a giro di Defrel va fuori. Al 39mo Toljan manda in curva. Al 40mo Consigli si oppone di piede alla girata di Piccoli. Al 42mo la girata di testa di Gendrey sul cross di Dorgu va alta. Al secondo minuto di recupero, la girata al volo di Pinamonti è facile preda di Falcone.

Il secondo tempo

Nella ripresa i salentini scendono in campo con lo stesso undici visto all’opera nella prima frazione.

Trascorrono solo 15 secondi e il Lecce si fa vedere, cross di Gallo e incornata di Krstovic, facile la parata per il portiere degli emiliani. Al 54mo Dorgu nuovamente a un passo dal gol. Traversone di Oudin, perfetto inserimento di testa del danese, ma Ferrari salva sulla linea di porta.

Piccoli serve il tris

Al 61mo i Lecce segna la terza marcatura. Pongracic conquista palla e serve Krstovic che filtra per Piccoli che si invola e solo davanti a Consigli, mantiene la freddezza e buca per la terza volta la porta dei padroni di casa.

Al 65mo Piccoli vicini al poker. Dorgu riceve palla, controlla e scarica sull’attaccante scuola Atalanta che tira, ma il portiere neroverde compie un miralo e si oppone. al 70mo il tiro al volo di Piccoli su cross di Dorgu va alle stelle. Al 71mo ci prova Mulattieri di testa, ma l’estremo dei salentini blocca. Al 73mo Pinamonti riceve palla, lascia rimbalzare e tira da trenta metri, ma la sfera termina a lato. Al 75mo il tiro di Krstovic, servito dal subentrato Berisha, viene parato senza problemi da Consigli. All’86mo ci prova Gonzalez, ma la sfera è facile preda del portiere.

I giallorossi partono fortissimi, vanno in gol nei primi 15 minuti del prima frazione, controllano gli avversari e nella ripresa mettono in ghiaccio la partita, dominando e non concedendo alcunché agli avversari. I ragazzi di mister Gotti interpretano nel migliore dei modi la sfida salvezza contro i neroverdi e rispondo alle vittorie di ieri di Hellas Verona ed Empoli e si riportano a debita distanza dalla zona retrocessione, allungando su Udinese e Cagliari. Sabato pomeriggio si torna in campo nella sfida che li vedrà opposti al Monza.