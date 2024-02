Lecce a Torino per rimediare alla figuraccia di Bologna, parla D’Aversa. I convocati

Unico assente di rilievo Banda, alle prese con un infortunio, poi mancheranno il solito Dermaku e il secondo portiere Brancolini, che in due stagioni ha disputato solo una gara in Coppa Italia, senza eccellere tra l’altro.

Poco più di 24 ore e i giallorossi di mister Roberto D’Aversa, scenderanno in campo sul terreno di gioco dello stadio “Olimpico Grande Torino”, nella sfida che li vedrà opposti ai granata.

“Partiamo sempre con l’intenzione di fare risultato. Bisogna accantonare la gara di Bologna, ma al tempo stesso tenerla bene in mente, perché bisogna scendere in campo per dare il 100%. Il Torino concede pocoe noi dovremo essere bravi a creare le occasioni”, ha affermato il tecnico alla vigilia.

“Bisogna ragionare sul fatto che abbiamo giocato domenica e scenderemo in campo domani, il Torino è una squadra fisica e questo aspetto inciderà sulle scelte.

Il nostro non è un problema di aspetto fisico, altrimenti non avremmo vinto partite nei minuti finali, dobbiamo migliorare sotto l’aspetto di adeguarci alle situazioni sfavorevoli, è un problema fisiologico tipico delle squadre giovani e bisogna imparare a leggere meglio le situazioni.

Quando si giocano due partite ravvicinate si guardano un po’ tutti gli aspetti, c’è il ballottaggio tra Krstovic e Piccoli, ma bisogna ragionare su chi far iniziare e su come si evolve la gara.

Se ci saranno due mezze ali o meno non cambia molto, dipende tutto da che tipo di partita andremo a giocare”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 23 calciatori per la sfida con i granata, questo l’elenco

Portieri

Borbei, Falcone, Samoja

Difensori

Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani

Attaccanti

Amqvist, Burnete, Krstovic, Piccoli, Pierotti, Sansone