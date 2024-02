Torino-Lecce 2-0, giallorossi si sciolgono nella ripresa. Bellanova e Zapata li castigano

Rimediare all’umiliazione della scorsa settimana contro il Bologna, tornare a fare punti e soprattutto sfatare il tabù Juric , con l’allenatore croato i salentini hanno sempre perso, in sei incontri, con tre allenatori differenti e senza mai andare in gol. Sono queste le motivazioni con le quali questa sera i giallorossi di mister Roberto D’Aversa sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Grande Torino”, nella sfida che li ha visti opposti ai granata.

In occasione della gara, l’allenatore dei salentini si è visto costretto a fare a meno di Banda alle prese con un problema al ginocchio, ma ha ritrovato Gendrey che ha scontato il turno di squalifica, ma sono tante le novità rispetto alla partita andata in scena la settimana scorsa in Emilia. Gallo si accomoda in panchina e al suo posto spazio alla velocità di Dorgu; mediana rivoluzionata per 2/3 con Blin e Rafia dall’inizio, al posto di Kaba e Oudin, quest’ultimo avanzato sulla corsia sinistra d’attacco e, sempre per quel che riguarda il reparto avanzato, Piccoli torna dal primo minuto al posto di Krstovic.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il cosnueto 4-3-3 con Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Dorgu; Blin, Ramadani e Rafia in mediana; Almqvist, Piccoli e Oudin a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Bisogna aspettare 13 minuti per vedere il primo tiro della gara. Corner per i giallorossi, alla battuta va Oudin, Milinkovic Savic sbaglia la presa, il pallone arriva a Piccoli che prova il pallonetto, sulla linea, però, salva Masina. Al 29mo tiro di Zapata, ma Falcone para. Al 39mo il tiro-cross di Vlasic, termina fuori. Al 43mo Vlasic riceve palla, controlla, si gira e tira, l’estremo dei salentini con la punta della dita si distende e manda in angolo.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con lo stesso undici della prima frazione

Torino in vantaggio

Al quinto minuto del secondo tempo i padroni di casa vanno in vantaggio. I giallorossi perdono palla, Gendrey non riesce a spazzare e serve involontariamente Bellanova che controlla e esplode un destro potente e preciso che va a insaccarsi alle spalle di Falcone.

Al 58mo ci prova Ramadani, ma l’estremo dei granata para.

Giallorossi in 10

Al 70mo i salentini rimango in dieci uomini. Pongracic, in netto ritardo, compie un fallo su Ricci, per il sig. Ayroldi è secondio giallo ed espulsione per il centrale.

Al 72mo toro vicinissimi al raddoppio. Ilic passa a Sanabria che tira, Falcone con un colpo di reni riesce a respingere.

Zapata chiude la gara

All’81mo il Torino raddoppia. Corner di Vojvoida, la palla arriva sulla testa di Zapata che schiaccia a mette in gol.

All’86mi ci prova Gallo, ma il portiere riesce a parare

Ancora nulla da fare, dopo un buon primo tempo, con l’unica occasione di fare gol dei 45 minuti iniziali a loro favore, i giallorossi nella ripresa subiscono il gol e come avvenuto molto spesso in questo girone di ritorno, si sciolgono e concedono tanto agli avversari ed escono ancora una volta sconfitti. Anche questa volta a dare il via alla sconfitta una disattenzione difensiva. Domenica si torna in campo nella sfida contro l’Inter.