Lecce, a Cagliari col tridente fantasia? Le probabili formazioni

Torna in campo questo pomeriggio il Lecce, deciso a non interrompere la corsa verso la salvezza dopo la fondamentale vittoria di martedì contro la Lazio. Impegno per nulla semplice, però, per i salentini che alle 19:30 renderanno visita al Cagliari di mister Walter Zenga.

Dopo essere tornati a quartultimo posto, superando il Genoa di 1 punto, per i giallorossi la continuità di risultati è l’unico obiettivo. Lo ha fatto intendere a chiare lettere Fabio Liverani nella conferenza stampa della vigilia e per farlo le sue scelte non si discosteranno molto da quelle vincenti anti-Lazio.

C’è qualcuno ancora acciaccato (Lapadula, Meccariello e Rossettini) o non al meglio della condizione (Deiola e Babacar), ma il Lecce recupera qualche alternativa in più che potrà essere utile in caso di necessità.

Più Farias che Falco

Al momento il vero dubbio riguarda l’impiego di Babacar. Il senegalese, tornato al gol pochi giorni fa, ha accusato un fastidio muscolare che però si è rivelato meno preoccupante di quanto temuto. Per fortuna. Ora sta tutto nel capire se continuare a schierarlo al centro dell’attacco, o concedere lui una iniziale panchina.

Per il resto, pochi dubbi. Con Gabriel in porta, in difesa le scelte restano obbligate: agiranno ancora Donati, Lucioni, Paz e Calderoni. In mezzo, nonostante il rientro dalla squalifica di Tachtsidis, sarà Petriccione a dirigere l’orchestra, con Barak e Mancosu ai suoi fianchi; in avanti l’ex di turno Farias farà coppia con Saponara alle spalle di Babacar. In caso di panchina per il Kuma, allora tridente-fantasia con l’innesto anche di Falco.

Per i sardi, a cui la vittoria manca da tre giornate, mancheranno Carboni (squalificato), oltre agli infortunati Oliva, Pavoletti, Pereiro, Pellegrini e Ceppitelli. Per Zenga sarà 3-4-1-2 con Cragno tra i pali, Walukiewicz, Pisacane e Klavan in difesa; Mattiello, Nandez, Rog e Lykogiannis nel poker di centrocampo; Nainggolan trequartista alle spalle di Simeone e Joao Pedro.

Cagliari-Lecce sarà diretta dal signor Daniele Orsato della sezione di Schio: calcio d’inizio alle ore 19:30 con diretta tv sui canali di Sky Sport.

Ieri tre anticipi: grande Dea, cecchino CR7

Nel frattempo, la 31^ giornata è iniziati ieri con i consueti tre anticipi del sabato. A spiccare il bellissimo big match tra Juve e Atalanta: la Dea giganteggia, va due volte in vantaggio, ma la capolista pareggia con due calci di rigore realizzati da Ronaldo e mette più di una mano sul nono scudetto consecutivo.

Anche la Lazio pare aver tirato definitivamente i remi in barca: i biancocelesti, incappano nella terza sconfitta consecutiva. Ha la meglio il Sassuolo che, invece, allunga a 4 la serie di successi di fila.

Sembra in ripresa, infine, la Roma che vince a Brescia e continua a sperare nell’Europa. Per le Rondinelle un destino ormai quasi segnato.

Di seguito il programma completo del turno:

Lazio 1 – Sassuolo 2

Brescia 0 – Roma 3

Juventus 2 – Atalanta 2

Genoa-Spal (oggi h. 17:15)

Cagliari-Lecce (oggi h. 19:30)

Fiorentina-Verona (oggi h. 19:30)

Parma-Bologna (oggi h. 19:30)

Udinese-Sampdoria (oggi h. 19:30)

Napoli-Milan (oggi h. 21:45)

Inter-Torino (dom. h. 21:45)

La classifica

Juventus* 76, Lazio* 68, Atalanta* 67, Inter 65, Roma* 54, Napoli 51, Milan 49, Sassuolo* 46, Verona 43, Bologna 41, Cagliari 40, Parma 39, Fiorentina e Udinese 35, Torino 34, Sampdoria 32, Lecce 28, Genoa 27, Brescia* 21, Spal 19.

(*una partita in più)