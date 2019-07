Lecce-Sassuolo, intesa vicina per un doppio colpo: in Salento arrivano Magnani e Babacar

Dopo il doppio affare concluso con il Genoa che ha permesso di ingaggiare Luca Rosettini e Gianluca Lapadula, il Lecce è adesso in procinto di chiudere un altro doppio colpo. Questa volta la controparte è il Sassuolo con cui è ben avviata – anzi, è in dirittura d’arrivo – la trattativa per portare in Salento un altro difensore e una nuova punta.

Giangiacomo Magnani e Khouma Babacar sono infatti vicinissimi a vestire il giallorosso. Entrambi i calciatori non fanno parte dei piani Sassuolo e il Lecce è in pole position per assicurarseli entrambi.

La punta senegalese

Per Khouma El Babacar si lavora sulla base del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della squadra di Fabio Liverani. Nato in Senegal nel 1993, Babacar è una delle punte più prolifiche degli ultimi anni in Serie A. Destro naturale, dotato di un tiro potente, è abile anche nel gioco aereo grazie ai suoi 185 cm.

Viene notato nel 2009 dalla Fiorentina che o porta in Italia a soli 16 anni. Esordisce tra i professionisti nel gennaio 2010, a 16 anni, giocando titolare e realizzando il suo primo gol in maglia viola, nella partita di Coppa Italia Fiorentina-Chievo Verona. Poi tre stagioni in prestito: prima in Spagna, al Racing Santander, poi passa al Padova, fino alla consacrazione nel 2013/14 a Modena dove, in Serie B, realizza 20 gol in 40 presenze.

Dal 2014 al 2018 rientra in pianta stabile nella Fiorentina, collezionando in totale 76 presenze e 26 reti. Lo scorso anno è passato al Sassuolo, dove ha giocato 38 partite, segnando 9 gol. In totale per lui 137 volte in A, con 36 realizzazioni.

Magnani: a Lecce per la consacrazione definitiva

Magnani, invece, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. 23 anni, è un astro nascente. È un difensore centrale, di piede sinistro, possente nel confronto fisico (un metro e 90, per 87 kg), nasce in provincia di Reggio Emilia. Dopo anni tra le giovanili di Reggiana e Padova, approda in Serie D nel 2014 con la Virtus Verona. Poi tre stagioni in Lega Pro con le casacche di Lumezzane e Siracusa, dove realizza anche una rete.

Nel gennaio 2018 passa al Perugia, in Serie B e qui stupisce gli addetti ai lavori nelle sue 16 apparizioni. Nell’estate dello stesso anno viene acquistato per 5 milioni dalla Juventus: dopo il ritiro estivo, per la stessa cifra, passa a titolo definitivo al Sassuolo con cui esordisce in Serie A, collezionando 19 presenze.

A Lecce potrebbe trovare la sua consacrazione definitiva in un campionato difficile e in una rosa in cui la concorrenza è agguerritissima.

Con Magnani e Babacar il Lecce potrebbe sistemare definitivamente il cuore di difesa ed attacco.