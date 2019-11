Fiorentina-Lecce 0-1, giallorossi sempre più belli di sera. Bomber La Mantia sbanca il “Franchi”

Al giorno di riposo in meno nelle gambe, ma con il morale altissimo per il pareggio al fotofinish, tutto grinta e cuore, ottenuto nei minuti di recupero nella sfida contro il Cagliari, questa sera i giallorossi si sono scesi nuovamente in campo nella sfida che li ha visti opposti alla Fiorentina.

Sul terreno di gioco dello Stadio “Franchi”, si sono affrontate due squadre che vivono un periodo completamente opposto. Da un lato la compagine gigliata in piena crisi di risultati, reduce da due sconfitte consecutive e con il tecnico sul filo del rasoio, dall’altra, i giallorossi che, sconfitta con la Lazio a parte, escono da un filotto di risultati utili consecutivi che gli hanno consentito, almeno per il momento, di essere fuori dalla zona retrocessione.

In occasione della sfida con i ragazzi di Montella, mister Fabio Liverani si vede costretto a fare a meno di capitano Mancosu, Falco, Meccariello e Majer, ai box per problemi fisici, oltre che di bomber Lapadula appiedato dal Giudice Sportivo, ma per dare un gesto di coesione l’allenatore romano ha convocato e fatto partire alla volta di Firenze tutta la rosa, Fiamozzi compreso. Quindi, confermata in toto difesa e mediana, rispetto alla gara con gli isolani, in attacco, confermato La Mantia, non c’è l’ex Babacar, bensì, dopo la buona prova con i sardi Farias..

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-1-2 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Rispoli, Lucioni, Rossettini e Calderoni; Petriccione, Tachtsidis e Tabanelli a centrocampo; Shakov a sostegno delle punte La Mantia e Farias.

Il primo tempo

La prima occasione della gara si registra al quarto di gioco con il rasoterra di Milenkovic sul quale Gabriel si distende deviando in corner. Un minuto dopo ci prova Dalbert, ma anche in questo caso il portiere brasiliano para. All’11mo Fiorentina a pochissimi centimetri dal vantaggio. Lirola riceve palla in area, si defila e scocca un rasoterra che supera il portiere giallorosso che esce termina di poco fuori. Al 13mo nuova occasione viola. Cross rasoterra di Lirola, velo di Ribery per Vlahovic che non riesce a colpire la sfera. Il primo tiro dei giallorossi arriva al 31mo con il collo dal limite di Farias abbrancato senza problemi da Dragowski. Al 36mo la punizione dal limite di Pulgar termina sopra il montante. Al 39mo nuova occasione per la Viola. Cross con il contagiri del solito Lirola per Dalber, il cui colpo di testa termina di pochissimo fuori.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con una sostituzione nelle file dei toscani con Boateng che prende il posto di Ribery, uscito per infortunio in un contrasto con Tachtsidis nel finale della prima frazione.

Bomber La Mantia colpisce

Al 50mo arriva il vantaggio dei giallorossi. Passaggio filtrante di Farias in area per Shakov, cross esterno per l’accorrente La Mantia che con un tuffo di testa insacca a porta vuota.

Al 52mo Gabriel salva il risultato. Cross per Vlahovic che si butta colpisce di testa, ma l’estremo difensore brasiliano chiude la saracinesca e para. Al 54emo sempre Vlahovic ci prova con un rasoterra angolatissimo, ma anche questa volta il portiere dei giallorossi si fa trovare ancora pronto. Al 57mo primo cambio nel Lecce, fuori Farias e dentro l’ex Babacar. Al 64mo il tiro-cross di Pulgar viene parato da Gabriel. Al 69mo l’arbitro mostra il cartellino giallo a Rossettini per un fallo sulla trequarti. Il difensore ex Chievo, diffidato, salterà la gara con il Genoa. Al 71mo la botta in area di Vlahovic su cross di Dalbert termina alta. Al 75mo il tiro a giro di Pedro viene parato dal portiere dei salentini. Al 78mo seconda sostituzione per i salentini, fuori bomber La Mantia e dentro Brayan Vera. All’85mo il tiro al volo dal limite di Petriccione viene parata dall’estremo difensore dei viola. All’89mo Babacar si divora l’occasione per il raddoppio. L’attaccante, infatti, ruba palla a Ceccherini e si presenta solo davanti a Dragoski, ma tira debolmente e il portiere para.

Dopo aver sofferto per venti minuti nel primo tempo i giallorossi, soprattutto nella ripresa cambiano marcia e riescono a ottenere una vittoria che consente di allungare su Brescia e Genoa sconfitte nelle gare pomeridiane (leggi QUI le pagelle). I salentini danno dimostrato solidità e per la prima volta in campionato, grazie anche all’ottima prestazione di Gabriel, riescono a tenere la porta inviolata. Domenica si torna in campo al “Via del Mare” nel lunch match contro il Grifone, ma prima c’è la Coppa Italia: mercoledì ore 18 sul campo della Spal.