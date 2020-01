Serie A, il Genoa torna alla vittoria con polemica. Sticchi: “è tutto chiaro”

“Tutto molto chiaro….”. Solo tre parole lanciate sulla propria bacheca di Facebook che però, per tempismo, innescano la polemica.

Il Presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, pare nutrire più di qualche dubbio sulla bontà dell’arbitraggio del signor Irrati durante la gara Genoa-Sassuolo, giocata questo pomeriggio e conclusasi con il fondamentale successo dei rossoblu guidati, per la prima volta in panchina, da Davide Nicola.

2-1 il punteggio che non permette ai grifoni di uscire dalla zona rossa della classifica, ma che li rivitalizza eccome.

I 3 punti, però, sono arrivati con annessa polemica perché il Genoa, andato in vantaggio grazie ad un rigore di Criscito, si è fatto pareggiare da Obiang, per poi ribaltare il tutto con una zampata del sempreverde Pandev.



In mezzo un gol annullato ai neroverdi e un fallo in difesa del Genoa da cui, pochi secondi dopo, è arrivato il gol della vittoria. Al minuto 86.

Niente VAR: per Irrati gol regolare e gioia irrefrenabile per tutto lo stadio “Marassi”. Ma mentre Pandev veniva festeggiato dai compagni, proteste Sassuolo e il numero uno del Lecce lasciava a Facebook i suoi dubbi.

“Tutto molto chiaro….”. Sarebbe chiaro che il Genoa non può trovarsi un quella posizione deficitaria di classifica e deve, dunque, venirne fuori in ogni modo? Parrebbe di sì secondo Sticchi Damiani.

Di chiaro, sicuramente, non può esserci l’utilizzo del VAR che, introdotto per ridurre all’osso le situazioni dubbie, si sta in realtà adoperando esattamente all’opposto del suo scopo.

Per il Lecce non resta che vincere domani lo scontro diretto contro l’Udinese per tornare a respirare ossigeno e smorzare ogni polemica.