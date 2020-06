Lecce, contro la Juve tocca a Babacar. Le probabili formazioni

Impegno sulla carta a dir poco proibitivo per il Lecce che questa sera, quattro giorni dopo il poker subito dal Milan, torna a giocare sul campo dei campioni d’Italia della Juventus. Nemmeno il tempo per rimuginare sugli errori commessi che per la truppa di Fabio Liverani è già tempo di altro big match.

Sono ancora tante le defezioni in rosa che, unite ad uno stato di forma per nulla ottimale, rendono la gara di questa sera ancor più complicata di quanto lo sarebbe stata in condizioni ‘normali’. Per il tecnico dei salentini la trasferta sul campo della capolista rappresenta ancora un grande grattacapo circa le scelte da compiere: sono ancora tanti gli assenti (Dell’Orco, Deiola, Farias, Majer e, da ultimo, anche Lapadula). In compenso ci sono i recuperi di Donati e Barak, ma se per il primo dopo la squalifica sembra certo il ritorno tra i titolari, per il secondo – reduce da un fastidio fisico – difficile ipotizzare un impiego a tempo pieno.

Ecco, dunque, che il Lecce potrebbe presentarsi allo Juventus Stadium con Gabriel tra i pali, Donati e Calderoni sulle fasce con Lucioni e Meccariello in mezzo (scalpita comunque Rossettini), ancora Tachtsidis in regia affiancato da Petriccione e Mancosu, mentre per l’attacco Saponara e Falco agiranno ai fianchi di Babacar, oggi unico terminale offensivo.

Strano a dirsi, ma anche per Maurizio Sarri ci sono problemi da risolvere. Tanti gli indisponibili anche tra i bianconeri: Danilo (squalificato), Alex Sandro, Chiellini, Demiral, De Sciglio e Khedira. Sarri, quindi, pensa a Matuidi adattato come terzino sinistro. Per il resto, 4-3-3 con Szczęsny in porta, Cuadrado, De Ligt, Bonucci e, appunto, Matuidi in difesa; perno di centrocampo Pjanic con Rabiot (in vantaggio su Ramsey) e Bentancur; in avanti spazio al tridente da brividi Bernardeschi-Dybala-Cristiano Ronaldo.

Allo “Stadium” arbitrerà l’incontro il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì: calcio d’inizio alle ore 21.45 con diretta tv sui canali di Sky Sport.

Nel weekend le altre gare

Dopo il giovedì di ‘stacco’, Juve-Lecce segnerà il debutto della 28^ giornata di campionato. Il quadro si completerà nel corso del fine settimana: queste le gare in programma

Juventus-Lecce (h. 21.45)

Brescia-Genoa (sab. h. 17.15)

Cagliari-Torino (sab. h. 19.30)

Lazio-Fiorentina (sab. h. 21.45)

Milan-Roma (dom. 17.15)

Napoli-Spal (dom. 19.30)

Sampdoria-Bologna (dom. 19.30)

Sassuolo-Verona (dom. 19.30)

Udinese-Atalanta (dom. 19.30)

Parma-Inter (dom. 21.45)

La classifica

Juventus 66, Lazio 62, Inter 58, Atalanta 54, Roma 48, Napoli 42, Parma e Milan 39, Verona 38, Bologna 34, Cagliari 35, Sassuolo 33, Fiorentina e Torino 31, Udinese 28, Sampdoria 26, Genoa e Lecce 25, Spal 18, Brescia 17.