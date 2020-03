Il Lecce compie 112 anni: “una storia che continueremo a vivere insieme”

Poteva essere una domenica speciale, diversa dal solito. E certamente lo è, ma non come ogni tifoso si aspettava.

Doveva essere la domenica della festa perché proprio oggi il calcio a Lecce festeggia i suoi primi 112 anni di storia.

15 marzo 1908. Ecco la data in cui è iniziata una storia, un amore che coinvolge ancora migliaia di persone in tutto il mondo.

112 anni fa c’era lo Sporting Club: maglie bianconere che richiamavano lo stemma comunale, c’era la sede in Viale Lo Re, c’erano gli allenamenti in Viale De Pietro e c’era soprattutto il Presidente fondatore Francesco Marangi.

Nel 1927 la società diventa Unione Sportiva, i colori cambiano in giallo e rosso, in onore della Terra d’Otranto, del Salento, fino ad arrivare ad oggi, 15 marzo del 2020.

Oggi c’è il “Via del Mare”, c’è la Curva Nord, c’è il Presidente Sticchi Damiani, c’è capitan Mancosu e soprattutto c’è la Serie A.

Poteva certamente essere una domenica ricca di giallorosso in ogni angolo della città, una domenica in cui abbracciarsi e abbracciare chi oggi indossa quella gloriosa maglia. Non possiamo farlo. Siamo tutti costretti in casa per via di una pandemia che proprio nessuno poteva immaginarsi.

112 anni … è la nostra storia !

Una storia di amore, passione, identità.

Continueremo a viverla insieme #andràtuttobene

Questo il messaggio lasciato dalla società sui propri canali social. Un messaggio breve, ma che racchiude tutto: l’amore, l’identità e la speranza. Per fare festa come si deve avremo tanto tempo perché, statene certi, andrà tutto bene.