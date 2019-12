Lucioni non ha dubbi: “il Lecce può restare in Serie A. Serve smussare i difetti”

Quanto si sente la mancanza dello Zio. Fabio Lucioni, però, è già pronto a tornare in campo e questa volta con un obiettivo chiaro: blindare la difesa. In capitano in pectore del Lecce ha dovuto mordere il freno sabato scorso per via della squalifica e a Brescia la sua assenza si è notata eccome.

L’autentico leader della retroguardia salentina – sempre in campo in questa stagione – ha dovuto saltare la sua prima gara in campionato per somma di ammonizioni e già non vede l’ora di trovarsi di fronte Palacio&Co. al “Via del Mare”.

“Stare fuori per qualsiasi circostanza è una sofferenza – spiega Lucioni in sala stampa – anche se dover saltare una gara per squalifica ci può stare nel corso di una annata.

Per lui i numeri parlano chiaro: 15 presenze in questa Serie A e un gol (quello della bandiera sul campo dell’Atalanta), insieme a Rossettini il duo di centrali per eccellenza. Robustezza ed esperienza che però non stanno bastando per evitare al Lecce l’etichetta di peggior difesa del torneo.

“Se ci guardiamo indietro e vediamo cosa abbiamo fatto finora potremmo ritenerci abbastanza soddisfatti – spiega ma il campionato non finisce qui, neanche il girone d’andata. Bisogna dare un segnale importante a questo torneo, che ci sta dicendo che ci possiamo tranquillamente stare, smussando alcune lacune. Dobbiamo crescere in attenzione, concentrazione e lavorare settimanalmente. Domenica ci aspetta una gara importante, per certi versi fondamentale.

La mancanza di vittorie al Via del Mare non deve essere un’ossessione, ma uno stimolo a regalare a noi stessi e ai nostri tifosi la gioia dei primi tre punti in casa nostra e mi auguro che domenica possa essere la volta buona”, conclude.

Preoccupa Calderoni

Intanto la preparazione degli uomini di Liverani prosegue. Ieri mattina ad Acaya la squadra ha svolto prima un lavoro atletico in palestra e poi tattico sul campo. Ancora assente l’infortunato Meccarielo, fuori sede per sottoporsi a cure mediche. Majer a riposo mentre Calderoni e Rossettini hanno proseseguito nel loro programma d’allenamento differenziato.

Per oggi pomeriggio altro allenamento a porte chiuse al Via del Mare.

Frenano Samp e Brescia, su il Sassuolo

Infine, nella giornata di ieri si sono giocate due gare di Serie A che vedevano il Lecce spettatore particolarmente interessato. Nel pomeriggio Sampdoria e Juventus hanno disputato l’anticipo della prossima giornata (i bianconeri domenica saranno impegnati nella Supercoppa contro la Lazio) e gli uomini di Sarri si sono imposti per 2 a 1 grazie alle reti straordinarie di Dybala e Cristiano Ronaldo. I blucerchiati restano così appaiati al Lecce.

In serata, invece, è andato in scena il recupero della 7^ giornata tra Brescia e Sassuolo: 0-2 in favore degli emiliani che compiono così un bel balzo in classifica. Per Eugenio Corini non è arrivata la terza vittoria consecutiva con le rondinelle ancorate al terzultimo posto.