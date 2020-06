Lecce, iniziata la settimana della ripartenza. Lapadula: “Importante ripartire bene. Il gruppo arma in più”

Dopo circa un mese di ricondizionamento post-lockdown, per il Lecce è iniziata davvero la settimana della vigilia del ritorno in campo. La Serie A è pronta a ricominciare: si partirà sabato 20 e domenica 21 con quattro recuperi.

Da lunedì, invece, tutti in campo e a fare da apripista sarà proprio il Lecce che, al “Via del Mare”, riceverà il Milan (che venerdì scorso è già tornato a giocare in Coppa Italia, pareggiando senza reti contro la Juventus).

Nella giornata di ieri mister Liverani ha diretto un allenamento alle ore 19:30, stesso orario della partita: dopo qualche giorno di affaticamento, capitan Mancosu è tornato ad allenarsi con il gruppo, mentre hanno lavorato a parte Deiola e Farias. Assente Dell’Orco, convalescente.

“Fisicamente sto bene, ho avuto qualche stop in questi giorni, ma nulla di importante. Ci stiamo allenando e sarà un bell’inizio”, ha affermato Gianluca Lapadula. L’attaccante giallorosso scalpita e vuole riprendere proprio da dove tutto si era interrotto: dalle ultime otto presenze consecutive e dai 7 gol realizzati.

“Sono sempre stato carico e in questo periodo ho lavorato molto sull’alimentazione e sull’allenamento di forza. Nonostante la preparazione in casa sul tapis roulant e quella in giardino devo dire che l’allenamento con la palla e con la squadra ha un’intensità letteralmente diversa”

La ripartenza

“Ripartire è molto importante perché il calciatore vive per la prestazione della domenica. Abbiamo nuovamente un obiettivo da inseguire, anche se dopo la gara contro il Milan avremo poco tempo a disposizione per rifiatare”.

Salvezza primo obiettivo

“Ripartiremo da dove avevamo lasciato, abbiamo dimostrato di essere un bel gruppo, una società solida, tutti uniti per raggiungere un unico obiettivo. Personalmente il mio punto fisso è la salvezza. In primis ci sono sempre i traguardi collettivi, anche attraverso il raggiungimento di quelli personali, ma ciò che conta di più è la salvezza”.

“Via del Mare” senza tifosi

“Rivedere il calcio è stato un bell’effetto, perché mi mancava. Anche se vederlo senza tifosi è stato strano, qualcosa di nuovo. Ho immaginato l’ingresso al ‘Via del Mare’ vuoto ed è un peccato perché il nostro stadio è stata sempre un’arma in più e c’è sempre stata tantissima gente a tifare. I supporter ci mancheranno, perché, sia in casa che in trasferta, sono sempre stati numerosi e hanno cantato dal primo all’ultimo secondo”.

Il Milan

“Il prossimo avversario, il Milan, in Coppa Italia mi ha fatto un’ottima impressione, hanno fatto una buona partita nonostante l’uomo in meno, mantenuto il risultato sullo 0-0, è una squadra che ha dimostrato di essere in buona forma nonostante i gap che conosciamo”.

Il gol

“Per un attaccante è importante segnare, che sia il Milan o un’altra squadra. È importante partire bene e certamente scenderemo in campo per fare una buona prestazione, un’ottima prestazione e portare a casa punti”.

Le nuove regole

“Un pensiero sulle nuove regole c’è stato da parte di tutti, però sul terreno di gioco lo sport è sempre quello, ci sono la palla e gli avversari, quindi penso che la ripresa sarà come tutte le altre volte, ma con un’atmosfera un po’ diversa”.

Gruppo arma in più

“In un momento come questo penso che a fare la differenza ci penserà il gruppo. Ci saranno molte gare e in una situazione del genere solo la squadra può fare la differenza, lo abbiamo dimostrato più volte in campo e ritengo possa essere questa l’arma in più. Sarà tutto di nuovo in gioco come, però, lo era prima anche se la partenza conterà molto in questo mini campionato”.