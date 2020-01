Lecce, Liverani attende l’Udinese: “i ragazzi sono tornati bene”. Mercato: in arrivo Deiola

L’ultima del 2019 è stato uno scontro diretto amaramente fallito. Per la prima del 2020 il calendario propone un altro scontro-salvezza che questa volta il Lecce non può proprio permettersi di perdere.

E’ una domenica di vigilia in casa giallorossa dove l’attesa non è per la Befana, bensì incentrata tutta sull’Udinese: entrambe a caccia di punti pesanti, le due formazioni si incontreranno domani pomeriggio (ore 18) in uno scontro che ha tutto per somigliare a uno spareggio.

In casa salentina si spera che il nuovo anno porti in dote anche il primo successo casalingo della stagione: un dato che adesso inizia a pesare sulla truppa di Liverani che al “Via del Mare” in questo seconda parte di stagione dovrà, per forza di cose, costruire l’ennesimo miracolo.

Lo sa bene il tecnico romano che, sebbene non ne ha mai fatto una questione vitale, è conscio del fatto che adesso le mura amiche dovranno rappresentare un quid in più nella lotta per non retrocedere. Dopo aver benedetto la sosta natalizia, il Lecce è chiamato a riscattare gli ultimi due KO contro Brescia e Udinese, in attesa di novità dal fronte calciomercato dove, nelle ultime ore, vi è stata una accelerata per Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari (si parla di prestito con diritto di riscatto).

“E’ necessario invertire questo trend casalingo – dice il mister – perché adesso ogni punto conquistato ha un peso specifico importante”.

Per il Lecce, che domani scenderà in campo anche per sostenere l’iniziativa #forticomegliulivi, fondamentale sarà l’approccio.

“I ragazzi sono tornati bene dalle vacanze, abbastanza carichi per affrontare una squadra ostica, molto fisica e che punta molto sulle ripartenze. Prima della sosta qualcuno era in debito di condizione: Farias e Babacar sono tornati bene, così come Falco che però ha ancora qualche fastidio. Mancosu? Ha ritrovato continuità di allenamenti. Stesso discorso per Rossettini che era arrivato a Natale affaticato.

Tornando al mercato, in attesa di nuovi volti, come l’ultima volta Liverani disporrà di una freccia in più nel suo arco: è Giulio Donati, terzino destro, che si candida ad una maglia da titolare. Si giocherà il posto con Rispoli anche se l’emergenza stavolta è a sinistra: Marco Calderoni è squalificato e le alternative in quella zona non sono tante.

Nessuno stravolgimento, però, in formazione dove le scelte saranno pressoché quelle di sempre, stante anche l’indisponibilità di Majer, acciaccato.

“C’è qualche dubbio: Donati è una possibilità, anche come terzino sinistro (il favorito resta però Dell’Orco), così come è una possibilità un attacco pesante con Lapadula e Babacar, oppure una seconda punta. Può essere un’idea anche un cambio di schieramento, ma per questo è necessario vedere cosa ci dirà e darà il mercato, dal quale arriveranno i giocatori che servono. Con la società siamo in piena sintonia”, conclude.

I convocati

Di seguito, dunque, la lista dei giocatori convocati diramata al termine della seduta di rifinitura di stamattina: 2 Riccardi 3 Vera 4 Petriccione 5 Lucioni 7 Donati 8 Mancosu 9 Lapadula 10 Falco 11 Shakhov 13 Rossettini 16 Meccariello 17 Farias 19 La Mantia 20 Dubickas 21 Gabriel 22 Vigorito 23 Tabanelli 29 Rispoli 30 Babacar 39 Dell’Orco 77 Tachtsidis 95 Bleve.