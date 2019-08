Mancosu pensa positivo: ‘Dobbiamo calarci subito nel clima della A. Lo meritano i tifosi, semplicemente devastanti’

Ha stretto i denti perchè a “San Siro”, per la prima volta in carriera, voleva esserci a tutti i costi. Marco Mancosu è finalmente tornato: messi alle spalle i giorni difficili dell’infortunio dovuto a un risentimento muscolare al polpaccio, il capitano giallorosso è adesso pronto a ritornare nello scacchiere giallorosso.

La sua condizione fisica è naturalmente inficiata dal fatto di aver saltato gran parte del ritiro precampionato: solo una settimana fa è tornato pienamente a disposizione di Mister Liverani, ma alla prima uscita in campionato contro l’Inter lui non ha voluto mancare, subentrando nel finale di match.

‘Ho recuperato dall’infortunio che mi ha tenuto fermo nel precampionato. Nell’ultima gara dello scorso anno con lo Spezia ho subito un trauma al ginocchio che mi sono portato dietro tutta l’estate. Ora questa problema è superato, ma com’è normale che sia la condizione non è al 100%’.

Lui, tra i principali artefici delle due promozioni consecutive dei giallorossi, è adesso pronto per recitare un ruolo da protagonista anche in Serie A.

Perdere contro l’Inter con un punteggio così netto gli ha fatto male:

‘Perdere 4 – 0 mi fa male, anche se giochi contro dei grandi campioni. Lunedì scorso, comunque, abbiamo fatto bene soprattutto per venti minuti. Dobbiamo calarci quanto prima in questa nuova realtà! Quello che ci ha contraddistinto in questi ultimi due anni è stata l’umiltà, nel senso che bisogna sempre pensare che l’avversario sia più forte di te, in modo tale che l’attenzione sia massima. Deve essere così anche in questo campionato’.

Alle porte c’è adesso il debutto casalingo in campionato contro l’Hellas Verona. Una gara delicatissima contro una diretta concorrente che il Lecce non può e non deve fallire. E per questo nelle ultime ore di mercato, la società è pronta a fare grandi sforzi.

Lo scorso anno proprio Mancosu ha contribuito ai sei punti conquistati dai salentini contro gli scaligeri, soprattutto in occasione dell’affermazione roboante al “Bentegodi”, dove ha siglato una delle sue deliziose reti.

Ma le parole più belle Mancosu le riserva ai tifosi e al calore con cui hanno accolto, sostenuto e incitato i giallorossi:

‘I nostri tifosi? Fin dal mio arrivo mi hanno chiesto la Serie A, ed è normale per una piazza come Lecce. La loro, in fatto di abbonamenti, è stata una risposta devastante, sono tantissimi e ne sono felice.”