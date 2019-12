Domani c’è il Brescia, Liverani: “Sarà una gara maschia. Serviranno forza e personalità”. I convocati

Dopo il bel pareggio a metà tra l’esaltazione – per aver recuperato lo svantaggio di due gol – e l’amaro in bocca – per non essere riusciti a portare a casa il bottino pieno, nonostante la doppia superiorità numerica per 20 minuti – contro il Genoa – nel pomeriggio di domani i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Rigamonti”, per la sfida che li vedrà opposti al Brescia.

Il ritorno di Corini in panchina, sembrerebbe essere stato un toccasana per le “rondinelle” che, nell’ultima partita di Campionato, hanno sbancato il “Mazza” di Ferrara e vinto una gara, quella contro la Spal, che ha fatto abbandonare alla compagine lombarda l’ultimo posto in classifica.

Nell’incontro delle 15 di domani, mister Fabio Liverani ritroverà Rossettini e, soprattutto, bomber Lapadula che hanno scontato i turni di squalifica, mentre, sarà costretto a fare a meno di Petriccione e Lucioni, appiedati dal Giudice Sportivo e a loro si aggiungono anche capitan Mancosu e Meccariello, fermi ai box per problemi fisici

“Nel reparto avanzato, dove eravamo in difficoltà a livello numerico nelle ultime uscite, stiamo meglio. Falco e Farias hanno fatto una settimana piena di lavoro, anche se non hanno ancora i novanta minuti nelle gambe. Rientrerà Lapadula, che ha scontato le due giornate di squalifica e avanti stiamo apposto così“, ha affermato l’allenatore nella consueta conferenza stampa che precede la partita.

“Perdo, invece, per squalifica Lucioni e Petriccione. In difesa devo scegliere, al posto di Lucioni, uno tra Dell’Orco e Riccardi, mentre a centrocampo Shakhov da interno può essere una possibilità.

Domani affronteremo, come successo nell’ultimo turno con il Genoa, una squadra che sta dietro di noi e farà la gara della vita per cercare di tirarci giù. Da parte nostra dovremo avere forza, personalità e intelligenza. Con il Brescia sarà una battaglia, una gara vera, maschia.”

I convocati

Intanto sono 23 i calciatori convocati dal tecnico romano, questo l’elenco con i numeri di maglia: 2 Riccardi 3 Vera 6 Benzar 9 Lapadula 10 Falco 11 Shakhov 13 Rossettini 17 Farias 19 La Mantia 20 Dubickas 21 Gabriel 22 Vigorito 23 Tabanelli 25 Gallo 27 Calderoni 29 Rispoli 30 Babacar 32 Lo Faso 34 Maselli 37 Majer 39 Dell’Orco 77 Tachtsidis 95 Bleve.