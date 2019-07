Viaggio nella nuova Serie A, le 19 avversarie del Lecce ai raggi X. La Juventus

Ci sono voluti sette anni di purgatorio, di cui gli ultimi due con uno straordinario doppio salto di categoria (il secondo della storia), per rivedere il Lecce nella massima serie calcistica italiana.

L’unica nota stonata riguarda la morte, pochi giorni fa, del presidente Giovanni Semeraro che nei suoi trascorsi da massima figura della società, vanta numerose promozioni in Serie A.

La stagione che verrà sarà la numero 118 in un torneo a girone unico e la decima sotto l’egida di un comitato di lega, la Lega Serie A.

Il calcio d’inizio è fissato per il 24 agosto 2019. A difendere il titolo, ci sarà la Juventus.



Cos’è rimasto del Lecce visto in Serie B?

La struttura della squadra, rispetto a quella dello scorso anno, è rimasta pressoché simile. I giocatori che erano in prestito sono rientrati alle rispettive squadre. Eccezione fatta per il centrocampista greco Tachtsidis riscattato dal Nottingham Forest per 500mila euro e per il difensore Biagio Meccariello riscattato dal Brescia per 100mila..

Le avversarie del Lecce: la Juventus.

L’entusiasmo dei tifosi del “Via del Mare”, che dopo tantissimi anni potranno rivedere le più grandi squadre con alcuni dei più forti calciatori del panorama mondiale, è alle stelle tanto da stabilire il record di abbonamenti nella storia del sodalizio salentino

Per questa nuova rubrica non si poteva che partire dai Campioni d’Italia della Juventus che non avrà più al comando Massimiliano Allegri. Al suo posto, infatti, è arrivato il grande nemico dei tempi del Napoli: Maurizio Sarri.

I campionissimi italiani, hanno dato vita a un mercato strabiliante. Si parte dal ritorno dell’ultimo dei 23 ancora in attività che hanno vinto nel 2006 il mondiale di calcio con l’Italia: Gianluigi Buffon; c’è poi il promettente difensore olandese De Light; la compagine annovera, poi, due centrocampisti di fama internazionale Rabiot e Ramsey.

Ai quattro già citati si aggiunge, naturalmente, il cinque volte pallone d’oro Cristiano Ronaldo punta di diamante di un club che anche quest’anno parte favorito per conquistare quello che sarebbe l’ottavo titolo consecutivo in Serie A.

Il club piemontese ha arricchito la propria rosa con altri acquisti in prospettiva. Sono arrivati infatti: Luca Pellegrini (Roma), Demiral (Sassuolo), Romero (Genoa) e Traorè (Empoli).

Alla chiusura del calciomercato manca ancora più di un mese e il Direttore Sportivo Fabio Paratici lavora per il ritorno di Pogba e per quella che sarebbe la ciliegina sulla torta di una grande campagna acquisti: Maurito Icardi.