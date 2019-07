Alla scoperta delle avversarie dei giallorossi nel torneo di A. Il Napoli di Carletto Ancelotti

Continua il viaggio nella nuova Serie A, alla scoperta dettagliata delle 19 avversarie del Lecce nel campionato 2019-2020. Ieri abbiamo parlato dei pluricampioni italiani della Juventus, oggi, invece, è il turno della squadra che più di ogni altra, negli ultimi anni, ha impensierito i campioni torinesi, il Napoli.

Le avversarie del Lecce: il Napoli.

La squadra partenopea, dopo l’arrivo lo scorso anno di Carlo Ancelotti – allenatore italiano più vincente della storia dopo Giovanni Trapattoni – proverà a spodestare dal trono i bianconeri.

Per la stagione che sta per iniziare il tecnico ha chiesto al presidente Aurelio De Laurentiis, uno sforzo in più: regalargli giocatori in grado di contrastare la corazzata juventina. Dopo le cessioni di Albiol (Valencia) e Diawara (Roma), il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli è chiamato a sfoltire la rosa (a oggi sono stati incassati 90milioni dalle cessioni), per fornire al tecnico altri rinforzi di spessore oltre al neo acquisto Manolas (Roma).

I sogni dell’estate che fanno estasiare i tifosi, sono atleti del calibro di James Rodriguez (Real Madrid), Mauro Icardi (oggetto dei desideri anche della Juventus), Rodrigo (Valencia) e Lozano (PSV).

Notizia dell’ultima ora, è l’arrivo ufficiale di quella che è considerata una grande scommessa Elmas, proveniente dal Fenerbahce.

Per quanto riguarda James Rodriguez, Ancelotti si è espresso molto positivamente, dichiarando di essere certo che l’esterno offensivo disputerebbe un ottimo campionato sotto il Vesuvio.

Indizio Social.

Diverso il discorso, invece, per l’attaccante argentino Icardi che è impegnato in una sorta di braccio di ferro con l’Inter. La punta vorrebbe restare e giocare le sue chance, come ha più volte confermato anche la moglie-agente Wanda Nara. La società dal canto suo, in sintonia con il nuovo allenatore, il leccese Antonio Conte, non vede di buon occhio gli eccessi suoi e della partner e per questo lo ha escluso dal nuovo progetto tecnico.

Nel frattempo, pare si sia aperto uno spiraglio. La modella argentina su Instagram si è fatta fotografare in primo piano con gli occhi truccati d’azzurro . Pare, quindi, possa trattarsi di un ammiccamento alla società napoletana.

Il mercato estivo si fa sempre più bollente, riuscirà il Napoli a conquistare il titolo di regina della Serie A? O sarà ancora una volta la Juventus che la spunterà con la sua rosa ampia e d’esperienza?