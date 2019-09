Parte oggi la prevendita per Lecce-Napoli, prezzi da big match. Curve a 50 euro

Chi sarà stato combattuto sino all’ultimo momento se sottoscrivere l’abbonamento o meno e, alla fine, ha optato per la seconda ipotesi, con ogni probabilità, in questo momento, si starà mordendo le mani. E anche i gomiti…

Eh sì, perché, con la promozione nel massimo campionato, per un buon numero di partite, il terreno dello stadio “Via del Mare”, sarà calcato da quelli che sono tra i più importanti professionisti della pedata mondiale.

Naturale, quindi, che la società, anche allo scopo di contenere gli altissimi costi della categoria, si veda costretta a aumentare il prezzo dei tagliandi per assistere alla gara.

Parte, questo pomeriggio alle ore 16.00, la prevendita per la sfida del 22 settembre prossimo, che vedrà capitan Mancosu e compagni opposti al Napoli del pluridecorato mister Carletto Ancelotti.

Un big match quello che si disputerà che comporta, visto l’alto lignaggio dell’avversario, un’importante lievitazione del costo dei biglietti.

Per assistere all’incontro con la compagine partenopea, infatti, accomodarsi in curva costerà 50 euro; in Tribuna Est 70 e nella tribuna centrale inferiore 80, questo in prevendita. L’acquisto nel giorno della gara, invece, comporterà un significativo aumento di 10 euro a settore. Gli ospiti dovranno spendere, invece, 50 euro. Non sono previste riduzioni di alcun tipo.

Per fare un confronto per la sfida contro l’Hellas Verona le curve avevano un prezzo di 19 euro; la tribuna est superiore di 25; la centrale inferiore di 35, la superiore di 50 e le poltronissime di 75 ed erano previste le riduzioni per gli under 14.