Serie A, ok agli allenamenti individuali. Il Lecce valuta la ripresa, ma il campionato può saltare

In solitaria, senza sedute di gruppo, ma gli allenamenti possono riprendere. Non c’è motivo, secondo il Ministero dell’Interno, di vietare singole sessioni di allenamento in spazi aperti ai calciatori dal momento che chiunque da domani potrà svolgere attività motoria.

I club di Serie A, quindi, possono tornare ad allenarsi, anche se con modalità diverse dal solito. La conferma è arrivata oggi da una circolare del Viminale: “è consentita – si legge – anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”.

Insomma, un singolo giocatore, nel rispetto delle distanze può tornare a correre in campo, sotto lo sguardo (a debita distanza) di mister e staff tecnico. La puntualizzazione è arrivata dopo che ieri alcune regioni come Campania, Emilia, Lazio, Sardegna, avevano dato il loro assenso alla ripresa degli allenamenti per gli sport di squadra, da sostenere individualmente nei centri sportivi dei vari club.

In molti hanno sollevato polemiche per una presunta disparità di trattamento e così il Ministro dello Sport Spadafora ha chiesto al comitato tecnico scientifico di valutare la decisione di estendere la possibilità a tutti gli atleti di interesse nazionale. I primi a ritrovarsi in campo saranno i giocatori del Sassuolo che hanno già ricevuto la convocazione per le ore 9 di domattina.

Insomma, da domani le squadre potrebbero tornare in campo. Anche il Lecce che in queste ore vaglia l’ipotesi di aprire già nelle prossime ore ad allenamenti volontari e individuali allo stadio o ad Acaya. In serata la società comunicherà la sua decisione ai giocatori, tutti rimasti in città durante la fase dell’isolamento.

Ma il campionato riprenderà?

Tuttavia sul destino del campionato non c’è ancora chiarezza. Nei giorni scorsi la FIGC, pur auspicando il ritorno in campo, ha, per la prima volta, rimesso il destino dei vari tornei nelle mani del Governo: “ci adegueremo”, ha detto il Presidente Federale Dal Pino.

E proprio questa sorta di resa pare aver accelerato nel Governo l’idea di mettere la parola fine alla stagione calcistica. Il deputato di uno dei partiti di maggioranza “Italia Viva”, Luciano Nobil, infatti, sul suo profilo Twitter ha parlato di un prossimo Decreto governativo che in settimana potrebbe far abbassare definitivamente il sipario.

“Pare sia in preparazione l’ennesimo DPCM per bloccare in maniera definitiva il calcio – si legge. Nonostante le regioni abbiano dato ok ad allenamenti e parere unanime di Federcalcio, Lega, AssoCalciatori per ripartenza. Sarebbe l’ennesima violenza al Parlamento e all’autonomia dello sport”.