“Costruiti per giocare”. Liverani si gode il suo Lecce che batte la Spal. Risultati e classifica dopo il turno infrasettimanale

“Siamo costruiti per giocare sempre, è la nostra caratteristica”. Fabio Liverani. Al termine della vittoria di capitale importanza ottenuta contro la Spal, il tecnico del Lecce ripete il suo mantra. I giallorossi espugnano Ferrara con il punteggio di 3 a 1, dopo una gara dal grande tasso agonistico e dalle tante emozioni.

Dopo la batosta contro il Napoli, serviva una reazione sono tanti punti di vista: messo da parte l’esperimento poco felice contro i partenopei, Liverani stavolta punta tutto su Babacar, che però non gioca solo come terminale offensivo, ma si da un gran da fare praticamente ovunque. E poi Petriccione in regia, confermati i terzini, Mancosu sempre più in palla.

Proprio Babacar si procura il primo calcio di rigore del match, al minuto 11, dopo una grande azione di sfondamento personale: capitan Mancosu non sbaglia, e manda meritatamente i suoi in vantaggio. Poi la Spal cresce, il Lecce cala leggermente, e i padroni di casa pareggiano.

Sembra un film a tratti già visto, ma ieri il Lecce non aveva nessuna intenzione di tornare a casa a mani vuote. Al termine del primo tempo, Falco sfiora il raddoppio, ad inizio del secondo, invece, lo trova Calderoni con un bolide dalla distanza.

“Siamo venuti a Ferrara per giocarcela alla pari – analizza ancora Liverani ai microfoni di DAZN. Per 95 minuti abbiamo lavorato, sofferto, difeso, e siamo ripartiti bene. Direi che oggi sono contento. Siamo ancora in una fase inziale, c’è tanto da lavorare per crescere per questo cerco sempre di isolare la mia squadra dagli elogi e dalle critiche eccessive. Noi assorbiamo tutto, vittorie e sconfitte”.

Dopo l’1-2 il Lecce continua a spingere e Mancosu si procura e realizza il secondo penalty della serata, portandosi a quota 4 reti in cinque giornate. “Ogni gara nasconde tante partite in sé, e noi dobbiamo essere bravi a leggere tutte le fasi del match – prosegue il tecnico romano. Mancosu? E’ uno abbastanza freddo dal dischetto del rigore: è uno specialista come ne abbiamo tanti altri. Babacar? Ha degli spunti interessanti, lo abbiamo visto tutti: deve ancora arrivare al top della forma e quando lo sarà, sarà un’arma in più per noi”, dice sui singoli.

E quando qualcuno ancora si sorprende del fatto che Liverani a fine gara anziché festeggiare abbia preferito riprendere alcuni suoi giocatori per il mancato rispetto di determinati dettami, lui sorride. “C’erano degli accorgimenti da seguire: al triplice fischio ho ripreso Rispoli, ma sono cose che fanno parte del nostro percorso di crescita”, conclude.

Ora però non ci si deve sentire appagati: domenica pomeriggio al “Via del Mare” arriva la Roma. Servirà un Lecce diverso rispetto a quello visto contro il Napoli, forse ancora ubriaco dal successo di Torino. Serve ora iniziare a far muovere la classifica anche in casa anche perché’, come dice Liverani, i giallorossi sono costruiti per giocare a calcio. A viso aperto. Senza calcoli. Contro chiunque.

Le altre: Inter non stop, Napoli KO

Il primo turno infrasettimanale, oltre alla vittoria esterna del Lecce, regala anche tante altre emozioni. Dopo le gare del martedì che hanno visto la Juventus vincere a Brescia, e il pareggio a reti bianche tra Verona e Udinese, nella serata di ieri c’è stata l’ulteriore conferma giunta dall’Inter.

I nerazzurri fanno 5 su 5, battendo anche la Lazio: a “San Siro” basta un gol di D’Ambrosio per confermare la squadra di Conte in vetta alla classifica, con un solo gol subito. Cade clamorosamente, invece, il Napoli che dopo il largo successo di Lecce, cede il passo in caso al Cagliari (0-1), al suo terzo successo consecutivo.

Vince anche l’Atalanta che sbanca l’Olimpico di Roma, battendo i giallorossi capitoli, prossimi avversari di Liverani: la truppa di Gasperini si impone per 2 a 0, costringendo la Roma alla prima sconfitta stagionale.

Vince la prima gara in campionato la Fiorentina: 2 a 1 sulla Sampdoria, ancora fanalino di coda. 0-0 tra Genoa e Bologna, mentre il Parma vince all’ultimo respiro, in pieno recupero, il derby contro il Sassuolo.

Questa sera l’ultima sfida della 5^ giornata Torino-Milan.

La classifica

Inter 15, Juventus 13, Atalanta 10, Napoli e Cagliari 9, Roma e Bologna 8, Lazio 7, Torino*, Milan*, Sassuolo, Brescia, Parma e Lecce 6, Fiorentina, Genoa e Verona 5, Udinese 4, Spal e Sampdoria 3.

(*una gara in meno)

Prossimo turno 6^ giornata (28-30 settembre)

Juventus-Spal (sab. h15)

Sampdoria-Inter (sab. h18)

Sassuolo-Atalanta (sab. h20:45)

Napoli-Brescia (dom. h12:30)

Lazio-Genoa (dom. h15)

Lecce-Roma (dom. h15)

Udinese-Bologna (dom. h15)

Cagliari-Verona (dom. h18)

Milan-Fiorentina (dom. h20:45)

Parma-Torino (lun. h20:45)