Lecce di scena a Cittadella, per sfatare un tabù. Le probabili formazioni

Ancora poche ore e 14.00, allo stadio “Tombolato” si affronteranno Cittadella e Lecce nella sfida valida per la sesta giornata del Campionato di Serie B, subito dopo il turno infrasettimanale che ha visto i salentini uscire vincitori dalla trasferta di Crotone mentre i veneti sconfitti malamente sul campo del Benevento.

Le due squadre si affrontano in una situazione di classifica e di morale quasi opposta: se la squadra di Baroni pare aver trovato la chiave di volta per il proprio gioco e la striscia di 4 risultati positivi di fila lo testimoniano, per il “Citta” il discorso è diverso; i veneti hanno subito due sconfitte nelle ultime 3 gare e sembrano aver perso quelle lucidità e concretezza a cui aveva abituato tutti nelle ultime stagioni. Ciononostante la compagine salentina avrà un altro scoglio da superare, quello della buona sorte. Con il Cittadella, infatti, i giallorossi non sono mai riusciti a vincere.

Gorini dovrebbe schierare il suo 4-3-1-2 con Maniero tra i pali; linea difensiva composta da Cassandro, Adorni, Frare e Benedetti; centrocampo con Danzi (in vantaggio su Pavan) Vita e Branca; poi Antonucci alle spalle della coppia d’attacco formata dall’ex di giornata Beretta al fianco di Okwonkwo.

Il tecnico dei Salentini, invece, potrebbe confermare la formazione che ha ben figurato a Crotone. Quindi, davanti a Gabriel, dovrebbero esserci i terzini Gallo e Gendrey con Lucioni e Tuia a completare il reparto difensivo. A meno che l’ex Reggina non voglia concedere un turno di riposo al centrale ex Benevento visti i problemi fisici avuti in settimana. Sulla linea mediana Hjulmand confermato in regia con ai lati Helgason e il grande ex Gargiulo. In attacco Coda affiancato da Strefezza e Di Mariano dall’altro.

Probabili Formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Cassandro, Adorni, Frare, Benedetti; Vita, Danzi, Branca; Antonucci; Beretta, Okwonkwo. All. Gorini.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Gallo; Gargiulo, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Coda, Di Mariano. All. Baroni.