Coda, “Carico per la fiducia di tifosi e società. Spero nella riapertura totale per esultare sotto la Nord”

“Siamo in quella fase del ritiro dove noi più esperti dobbiamo fare integrare al meglio i nuovi arrivati e metterli a loro agio. Tutti, però, dobbiamo aprire la mente e seguire lo staff tecnico, per assimilare in tutto e per tutto le nuove idee. La preparazione sta andando bene, lavoriamo tanto come è giusto che sia e cerchiamo di conoscere le idee del mister e acquisirle piano piano”, parla così dal ritiro di Folgaria, Massimo Coda bomber dei giallorossi e, con i suoi 22 gol finali, capocannoniere dello scorso torneo di Serie B, pronto a ripetersi anche in questa stagione, anche se, nelle prime amichevoli precampionato è rimasto a secco di marcature.

Pronto a ripartire

“Riparto dalla forza dei 22 gol segnati lo scorso anno, so che sia la società che i tifosi puntano su di me e questo mi dà la carica giusta per cercare di ripetermi”.

I tifosi

“La forza dei supporter è quello che è mancato lo scorso anno e la loro spinta è venuta meno soprattutto nelle sfide decisive. Speriamo che ci sia una riapertura totale e di poter finalmente gioire sotto la curva. Da avversario ho giocato due volte con lo stadio pieno ed è stata sempre una bella atmosfera, vedevo come il tifo caricasse e ai gol del Lecce esplodeva letteralmente”.

Il nuovo modulo

“Con mister Baroni, essendo unica punta, devo essere bravo a svariare su tutto il fronte d’attacco, seguire la palla e farmi trovare pronto al momento giusto. Sicuramente ci sarà un risparmio fisico maggiore ed è un modulo con il quale in passato ho avuto grossi benefici. Dovrò prendere la responsabilità di caricare su di me tutto il peso dall’attacco, ma arrivato a questo punto della carriera è una responsabilità che voglio prendere”.

Mister Baroni

“Ritrovare il mister è stato un piacere. Al Benevento in Serie A mi ha voluto lui, l’ho travato carico e motivato. Secondo me bisogna seguirlo perché farà in modo che non si commettano gli errori del passato”.

I compagni d’attacco

“Con i miei compagni del reparto offensivo, adesso bisogna cercare di assimilare le giocate e trovare la giusta intesa, poi è chiaro che sia necessario saper interpretare più ruoli, perché è ciò che completa. Manca ancora qualcosa, ma posso dire che siamo pronti”.

Zero gol nelle amichevoli

“Nelle prime due amichevoli non sono andato a segno, anche se in queste gare ci tengo particolarmente a fare gol, quest’anno, forse, sto soffrendo un po’ di più il ritiro e lo percepisco dai carichi di lavoro, ma mi sono messo più volte al servizio della squadra e ciò mi ha impedito di andare a rete, ma sono tranquillo, perché un giocatore con il mio fisico ci mette di più a ingranare”.

Il livello della B

“Penso che le squadre di B si stiano livellando tutte sullo stesso piano ed è difficile fare pronostici. Il Campionato cadetto, gli anni lo insegnano, è sempre piena di sorprese e la prima può perdere con l’ultima e quest’anno lo sarà ancora di più. Dire che Monza e Parma siano le favorite è scontato da dire, ma il torneo ha dimostrato che chi ha fallito dopo la retrocessione dalla A, l’anno dopo ha fatto un campionato migliore e l’Empoli ne è la prova. Spero possa accadere nuovamente quest’anno”.

Intanto, dopo l’ingaggio di Stefano Trinchera, nuovo Direttore Sportivo, la società di “Via Costadura” ha ufficializzato il nuovo tecnico della formazione Under 17 Nazionale. Ad allenare i baby giallorossi, sarà mister Simone Schipa.