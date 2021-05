Corni, “C’è ancora una possibilità nei Play Off e la vogliamo giocare alla grande”. Risultati e classifica

“Nella ripresa tutte e due le squadre hanno provato a vincere, perché era l’unico risultato che serviva, la partita si è spezzata, è sopraggiunta la stanchezza perché è la terza gara in sei giorni e tutte e due avremmo potuto fare gol, le compagini si sono allungate e poteva scaturire di tutto”, sono queste le parole di mister Eugenio Corini al termine della sfida pareggiata con la Reggina che, complici le vittorie di Salernitana e Monza, condannano i giallorossi a chiudere la stagione regolamentare al quarto posto e li condannano a disputare i Play Off.

“In questo momento c’è rammarico, avevamo creato una grande possibilità che non siamo riusciti a cogliere, dobbiamo sgomberare la testa il più velocemente possibile e recuperare energie. La partita di Empoli è importante, perché il Monza affronta il Brescia che cercherà di vincere e in tal caso, battendo i toscani, significherebbe arrivare terzi e questo conterebbe in un’eventuale finale dei Play Off. Abbiamo ancora una possibilità e la vogliamo giocare alla grande.

La partita di Empoli, ripeto, sarà importante per cercare di agguantare il Monza in classifica, abbiamo questo obbiettivo e anche se non dipende solo da noi dobbiamo impegnarci al massimo. Adesso abbiamo una settimana per preparare gli spareggi e non sappiamo quale squadra affronteremo per prima. La speranza è quella di poter disputare gli incontri la sera, perché permetterebbe di giocare meglio e recuperare anche nel corso della partita che prepareremo sull’avversario, come abbiamo fatto fino ad adesso. Dobbiamo ritrovarci perché qualcosa ultimamente non è andata come doveva.

Le ultime gare hanno tutte storie diverse, con il Cittadella vedendo i dati se c’era qualcuno che dovesse vincere eravamo noi; a Monza avevo la percezione che se avessimo pareggiato saremmo usciti vincitori. La squadra le prestazioni le ha fatte è mancato qual qualcosa che a volte determina le partite. Oggi, invece, incontravamo un avversario dalle caratteristiche particolari che ha fatto un grande girone di ritorno e poi, ripeto, era la terza sfida in sei giorni ed è emersa un po’ di stanchezza”.

Risultati della 37ma giornata

Intanto il torneo prosegue nel mietere i verdetti, dopo la promozione dell’Empoli in Serie A, ieri si sono aggiunte le retrocessioni di Cosenza, Reggiana e Pescara. Questi i risultati Virtus Entella-Chievo verona 1-3; Ascoli Cittadella 2-0; Frosinone L.R. Vicenza 1-1; Salernitana-Empoli 2-0; Cosenza-Monza 0-3; Cremonese-Pescara 3-0; Brescia-Pisa 4-3; Venezia-Pordedone 0-0; Lecce-Reggina 2-2; Reggiana-Spal 1-2

Classifica

Empoli 70 (promosso in Serie A); Salernitana 66; Monza 64; Lecce 62; Venezia 58; Cittadella 56; Chievo Verona, Brescia e Spal 53; Reggina 50; Cremonese 48; Frosinone 47; Pisa e Vicenza 45; Ascoli 44; Pordenone 42; Cosenza 35 (retrocesso in Serie C); Reggiana 34 (retrocesso in Serie C); Pescara 32 (retrocesso in Serie C), Virtus Entella 23 (retrocesso in Serie C).