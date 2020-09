Lecce, Vera guarisce dal covid ma è in partenza insieme ad altri tre

Il Lecce è tornato covid-free. Dopo la guarigione dal coronavirus di Tachtsidis, anche l’altro giocatore affetto dal Covid 19 Bryan Vera è finalmente risultato positivo al test molecolare.

Dopo ben 32 giorni di malattia, il calciatore colombiano ha superato il virus pandemico, azzerando così la casella dei positivi in casa Lecce. Ora il giovane terzino sudamericano è pronto a tornare in campo, ma non lo farà con la casacca giallorossa.

Guarito dal covid, infatti, ora Vera è pronto ad accasarsi al Cosenza, club che lo aveva messo nel mirino da diverse settimane. Poi il coronavirus aveva messo tutto in stand-by, ma ora le trattative sono riprese e sembrano potersi concludere da un momento all’altro.

Vera andrà quindi a trovare maggiore continuità nel campionato cadetto tra i rossoblu silani e questa non sarà l’unica cessione in programma da Pantaleo Corvino. Nelle prossime ore, infatti, verranno definite le cessioni di Mauro Vigorito al Genoa (Serie A), Davide Riccardi al Catanzaro e Simone Lo Faso al Novara (Serie C).

Nuovi arrivi

Ma se in molti sono sul piede di partenza, qualcun altro è invece in procinto di arrivare il Salento. A fronte della partenza di Vigorito, in particolare, è vicino a vestire di giallorosso Gabriel Alexandru Borbei, classe 2003 del Politehnica Timisoara. Il giovanissimo portiere della Romania è pronto ad approdare in Italia.

Così come è pronto a farlo anche il 19enne Pablo Rodriguez, giovane stella della cantera del Real Madrid. In scadenza con il club spagnolo, Rodriguez è finito nel mirino di Corvino dopo aver vinto la Youth League (la Champions dei giovani) con la maglia delle merengues.