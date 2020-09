Calciomercato, il Lecce vuole Tutino; Tutino vuole il Lecce. Rispoli torna in A

E’ piena bagarre per Gennaro Tutino. Il fantasista napoletano, di proprietà del Napoli, è al centro nelle ultime ore di una vera e propria asta di mercato che coinvolge almeno tre club di Serie B.

Ala sinistra dotata di rapidità e tecnica, Tutino (24 anni) è un vero jolly per il reparto offensivo, abile nei movimenti senza palla e con un buon tiro dalla distanza. Insomma, doti che fanno gola a tutti, anche al Lecce di Pantaleo Corivno che, dopo Coda, è impegnato a rifare il look all’attacco.

Cartellino di proprietà del Napoli, ma da semore in prestito in giro per l’Italia (ha vestito le maglie di Vicenza, Gubbio, Avellino, Bari e Carrarese), il suo exploit è arrivato a Cosenza dove, dal 2017 al 2019 ha contribuito alla promozione in B dei lupi silani grazie ai suoi 11 gol in C e 10 in cadetteria.

Lo scorso hanno, ha passato la prima parte di stagione in massima serie al Verona (6 le presenze), per poi passare a gennaio all’Empoli giocando 17 partite e andando in rete 4 volte.

Ora è tornato al Napoli, ma non resterà alla corte di Gattuso. Su di lui, come detto, ci sono le attenzioni di Lecce, Salernitana e Pescara. Aurelio De Laurentiis lo ha promosso in sposo ai granata campani di patron Lotito, ma l’affare stenta a decollare.

Proprio per questo c’è stato un forte inserimento del Lecce sul cartellino del giocatore: Tutino apprezza molto l’interesse giallorosso e avrebbe già manifestato la sua intenzione di essere allenato da Corini in Salento, ma ADL ha dato la sua parola alla Salernitana.

L’impressione è che l’impasse non si risolverà in brevissimo, a meno che una delle (tante) parti coinvolte non decidesse di accelerare.

Rispoli passa al Crotone

Sul fronte delle uscite, invece, è imminente la cessione di Andrea Rispoli al Crotone, fresco di promozione in A. Il terzino destro, dopo una sola stagione in giallorosso, è pronto a tornare in massima serie stavolta con la maglia dei rossoblù calabresi.

Per lui una stagione tra luci e ombre, fatta comunque di 28 presenze, molta corsa e qualche sbavatura qua e là.