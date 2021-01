Lecce, lieta notizia: mister Eugenio Corini è guarito dal covid

La prima buona notizia del nuovo anno per il Lecce è già arrivata, ed è una delle più attese di tutte. Mister Eugenio Corini, positivo al covid19 dal 14 dicembre scorso, è risultato negativo al test molecolare effettuato questa mattina, e ora è in attesa di un secondo tampone che verrà effettuato nelle prossime ore.

Dopo la negatività di tutto il resto della squadra, anche il tampone del tecnico è risultato negativo oggi, dopo 19 giorni di malattia. Il mister bresciano, che ha contratto il coronavirus in forma sintomatica, ora dovrà attendere il secondo tampone di conferma, sperando di poter tornare in panchina già lunedì, per la prima in casa del 2021 contro il Monza.

Ora in casa giallorossa può tornare davvero il sorriso: tutti attendono con ansia il ritorno in panca del condottiero, sostituito fino ad oggi dal suo vice Salvatore Lanna.