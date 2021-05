Domani Lecce a Empoli per l’ultima gara del Campionato, parla Corini. I convocati

Non ci sarà Tachtsidis per un problema occorso durante la rifinitura, così come Listowski che si è preferito lasciarlo nel Salento a continuare ad allenarsi, per il resto, a parte Pettinari e i lungodegenti, sono tutti abili e arruolati per la sfida di domani contro l’Empoli, Calderoni compreso, dove, ha detto lo stesso allenatore, ci sarà un po’ di turnover.

“C’è da giocare una gara con il miglior avversario della stagione e vogliamo fare una partita di livello per scalare una posizione che non è nostra. Qualche rotazione la farò, ho svolto una valutazione sui diffidati e prenderò un rischio, ma non di più”, sono queste le parole di mister Eugenio Corini alla vigilia della partita, l’ultima della stagione regolamentare, che vedrà i giallorossi impegnati contro la compagine di Dionisi, già promossa in A.

“Normale che ci sia delusione, ma l’obiettivo rimane lo stesso, non siamo riusciti nel primo tentativo, ma cercheremo di andare a prenderlo nei Play Off e bisognerà partire dalla gara di Empoli che può ancora farci raggiungere il Monza in classifica ed essere di stimolo per gli spareggi che andremo ad affrontare.

Tachtsidis nella rifinitura è scivolato, ha riferito di avere male ai flessori e di comune accordo con lo staff medico abbiamo deciso di non rischiarlo, nei prossimi giorni vedremo se avrà bisogno di svolgere esami strumentali e se recupererà. Pettinari prosegue il suo percorso di preparazione, non è in dubbio per i Play Off, ma tra mercoledì e giovedì spremo se poterlo schierare sin dalla prima gara. Listoski non è convocato perché ha ancora bisogno di lavorare e abbiamo optato per farlo rimanere qui ad allenarsi.

È importante arrivare a pari punti con i brianzoli perché in caso di finale con loro se le gare finissero in parità non varrebbe lo scontro diretto e si dovranno giocare i supplementari ed eventualmente tirare i rigori

Yalcin non partirà dall’inizio, ma sicuramente giocherà uno spezzone di partita più ampio rispetto alle sfide precedenti”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 22 giocatori per l’incontro di domani, questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 2. Maggio 4. Pisacane 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8. Mancosu 9. Coda 10. Yalçin 14. Stepinski 16. Nikolov 17. Dermaku 21. Gabriel 22. Vigorito 23. Björkengren 24. Zuta 25. Gallo 27. Calderoni 37. Majer 42. Hjulmand 53. Henderson 99. Rodriguez.