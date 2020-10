Lecce, sono arrivati Rodriguez e Pettinari. Oggi allenamento facoltativo

E’ già guarito dal covid19 e ora è finalmente in Salento. Il baby talento spagnolo Pablo Rodriguez, prelevato dalla cantera del Real Madrid dove ha appena vinto la Youth League, è arrivato ieri sera in città.

Il 19enne ha tardato di qualche giorno il suo approdo nel gruppo giallorosso a causa di un tampone risultato positivo al nuovo coronavirus: alcuni giorni di ansia ed apprensione, ma già dopo un paio di giornate passate in isolamento, i successivi test hanno fortunatamente dato esito negativo e così il delantero ha preso subito armi e bagagli ed è volato alla volta dell’Italia.

Ieri sera il suo arrivo in Puglia: ora dovrà attenersi al rigido protocollo sanitario previsto. A breve rientrerà in Salento anche Claud Adjapong e anche lui sarà costretto a rispettare le regole anti-contagio dopo le tre positività riscontrare negli ultimi giorni nella Nazionale Under 21.

Nel frattempo ieri la squadra è stata impegnata in un doppio allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA. Assenti i nazionali Dermaku, Dubickas, Listkowski e, appunto, Adjapong. Si è unito per la prima volta ai nuovi compagni Stefano Pettinari che, svincolatosi dal Trapani fallito, è tornato di proprietà del club di via Costadura.

Tachtsidis ha svolto solo una parte dell’allenamento con il gruppo, mentre hanno seguito un programma di lavoro personalizzato Falco, Mancosu e Paganini.

Per oggi il tecnico Corini ha programmato un allenamento facoltativo, fissando la ripresa per domenica pomeriggio, sempre ad Acaya.