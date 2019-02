Lecce, formazione d’emergenza: contro il Livorno Marino in difesa, Falco sulla trequarti. Le probabili scelte

Lucioni, Scavone, Bovo e in dubbio ci sono anche Mancosu e La Mantia. Non indifferente la lista degli indisponibili in casa Lecce in vista della gara di oggi contro il Livorno, valida per la 24^ giornata di campionato di Serie B. Dopo lo spavento per il caso-Scavone, i giallorossi tornano così al “Via del Mare” in una situazione di semi-emergenza di formazione. Messo in cascina il punto ottenuto a Venezia, oggi c’è da ritrovare il sorriso con la vittoria, la quale permetterebbe di accorciare sulle prime in classifica Brescia e Palermo.

Tanti i dubbi che durante la notte appena trascorsa Liverani ha tentato di dissipare, su tutti quello del nome da affiancare a Meccariello nel cuore della difesa. In pole position c’è Marino, già collaudato in questo campionato, ma le ipotesi Cosenza o Riccardi non sono tramontate del tutto. Calderoni e Venuti sono inamovibili dalle corsie esterne.

Novità anche a centrocampo: Mancosu molto probabilmente non verrà rischiato dopo una settimana intera passata in differenziato. E allora, sulla trequarti potrebbe tornare dal 1′ Falco, aiutato alle spalle da Tachtsidis, Petriccione e Tabanelli. In avanti Palombi farà coppia con La Mantia (Tumminello scalda i motori i caso di forfait dell’ex Entella, anche lui reduce da alcuni giorni di lavoro personalizzato).

Capitolo Livorno. I granata viaggiano sulle ali dell’entusiasmo e su quelle degli otto risultati utili consecutivi. Con Breda in panchina, i tosacani hanno decisamente cambiato registro e approderanno in Salento con il chiaro intento di conquistare altri punti pesanti per la salvezza. 3-4-1-2 è il modulo prescelto: Mazzoni tra i pali, Bogdan, Gasbarro e Gonnelli in difesa, in mezzo spazio a Kupisz, Valiani, Luci ed Eguelfi, Diamanti-Giannetti tandem alle spalle di Raicevic.

A dirigere le sorti del match sarà il signor Luca Massimi della sezione di Termoli: calcio d’inizio alle ore 15.