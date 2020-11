Lecce-Pescara 3-1, per i giallorossi arriva il primo successo interno. Ci pensano Stepinski e Coda

Dopo il pareggio pieno di rammarico contro il Cosenza, nel quale i giallorossi hanno dominato la prima frazione di gioco, sprecando e ri-sprecando una serie di occasioni da gol per chiudere la partita e la prestazione fotocopia in Coppa Italia con il Torino, culminata, questa volta, con una sconfitta, questa sera i giallorossi sono scesi in campo tra le mura amiche dello Stadio “Via del Mare” nella sfida che li ha visti opposti contro il fanalino di coda del torneo di B: il Pescara.

Con ben sei casi di positività tra le file (tre giocatori e tre membri dello staff), dopo le risultanze dei test molecolari svolti a poche ore dalla gara, condizione necessaria per poterla disputare, mister Eugenio Corini si è visto costretto a fare almeno di alcune pedine importanti, come Falco, Listowski e Dermaku, ma si registra il ritorno dal primo minuto del capitano, la conferma in attacco di Stepinski e Coda e il turno di riposo per Majer che si accomoda in panchina.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con un 4-3-1-2 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Adjapong, Lucioni, Meccariello e Calderoni; Henderson, Tachtsidis e Paganini in mediana; Mancous a sostegno del tandem d’attacco Coda-Stepinski.

Il primo tempo

La prima occasione della gara è per i giallorossi. Cross rasoterra di Stepinski e perfetto inserimento di Coda, sul cui tiro Fiorillo compie un miracolo respingendo con di piede.

Salentini in vantaggio

Al 13mo i ragazzi di Corini vanno in vantaggio. Corner per i salentini, batti e ribatti in area, sul pallone si avventa Stepinski che con un tiro al volo fulmina l’estremo difensore degli abruzzesi.

Al 16mo il sinistro di Maistro viene deviato in angolo da Adjapong. Al 27mo il rasoterra di Tachtsidis termina a lato non di molto. Al 30mo ci prova il capitano da fuori, ma la sfera finisce alta. Al 40mo Coda si divora letteralmente il raddoppio. Il numero 9 ex Benevento, infatti, si trova solo davanti a Fiorillo, avrebbe tutto il tempo di piazzarla, ma decide di affrettare il tiro e la palla termina di molto fuori. Al 42mo il tiro di Mancosu viene deviato in angolo da Balzano con una mano un po’ larga, ma per il Direttore di gara si tratta solo di tiro dalla bandierina. Al 45mo giallorossi ancora pericolosi con Coda che con il portiere avversario a terra non riesce a inquadrare la porta.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue che hanno chiuso la prima frazione.

Al 48mo Omeonga pericoloso, ma Adjapong riesce ad anticiparlo prima che possa tirare.

Coda raddoppia

Al 50mo arriva il raddoppio di Coda. Mancosu prende palla in area, si libera di due avversari e serve Coda che deposita in rete a porta vuota. Per la punta dei giallorossi è il terzo gol consecutivo.

Il Pescara accorcia

Al 67mo il Pescara accorcia le distanze. Coda perde palla e la conquista Maistro che, giunto al limite dell’area di rigore, tira a giro con la palla che si infila laddove Gabriel non ci può arrivare.

Al 71mo rischio per il Lecce. Corner per i biancoazzurri, la palla giunge al solito Maistro che tira di collo, ma Gabriel respinge in angolo. Al 73mo, Mancusu spara alle stelle da buona posizione. Al 74mo Gabriel salva il risultato su rischioso colpo di testa all’indietro di Meccariello. Al 91mo ci riprova Maistro da fuori, ma manda alto.

Stepinski fa doppietta

Al 75mo arriva il terzo gol del Lecce. Fernandes perde palla che giunge a Stepinski che in progressione lascia sul posto il marcatore, giunge davanti a Fiorillo e lo trafigge.

A parte il gol e qualche pericolo minimo i giallorossi conquistano la prima vittoria casalinga e questa volta, nonostante i tanti errori in fase offensiva, riescono a siglare più di una marcatura e portare a casa i tre punti.

Gabriel inoperoso per quasi 70 minuti, rischia un po’ per una decina di minuti, ma dopo il terzo gol tutto è filato liscio e gli uomini di Corini hanno amministrato fino alla fine (leggi QUI le pagelle). Domenica si torna il campo alle 21.00 nella partita contro l’Entella.