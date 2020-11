Lecce, si torna in campo: contro la Reggiana verso “l’usato sicuro”. Le probabili formazioni

14 giorni dopo ritorna il campionato. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Serie B riparte dall’ottava giornata e per il Lecce oggi inizia un ciclo di scontri davvero da brividi. Reduci da due vittorie consecutive (4 i risultati utili di fila) i giallorossi questo pomeriggio riceveranno la Reggiana, formazione che viene da un periodo di ‘passione’ per i tanti positivi al covid in rosa, ma che nell’ultimo turno di campionato è tornata a macinare gioco e punti.

Eugenio Corini, però, sa che non si può e non si deve interrompere la serie di positiva: i salentini viaggiano su buoni ritmi, ottime prestazioni, e con 13 gol realizzati sono al momento il miglior attacco della categoria. Segno di come, finalmente, si stia iniziando a capitalizzare al meglio le tante occasioni create. e dunque il tecnico bresciano oggi si affiderà all’usato sicuro, non stravolgendo la squadra che due settimane fa ha rifilato una sonora cinquina alla malcapitata Virtus Entella..

Certo, ci sono i recuperi a pieno regime di Falco e Listkowski, c’è la prima convocazione di Rodriguez, anche Majer è torna arruolabile, ma l’impressione è che Corini non metterà molto mano all’ultimo undici titolare. Salvo rare eccezioni. Complice anche un terreno di gioco che si preannuncia pesante per la pioggia, difficilmente Zuta andrà in campo dal 1′: lo svedese, naturalizzato macedone, viene da una settimana di lavoro personalizzato e per la corsia mancina c’è Calderoni.

Per il resto, Gabriel tra i pali, con Adjapong, Lucioni e Meccariello a completare il pacchetto difensivo. In mezzo al campo, Tachtsidis in regia, affiancato da Henderson e Paganini (Majer non sembra tra i favoriti). Capitan Mancosu, seppur con una vistosa fasciatura dovuta alla frattura del quarto metacarpo della mano destra rimediata a Chiavari, agirà sulla trequarti, alle spalle delle due punte Coda e Stepinski.

La Reggiana di Massimiliano Alvini, invece, dovrebbe proporre un 3-4-1-2, composto da Cerofolini in porta, Rozzio, Espeche e Martinelli in difesa, robusta linea mediana con Zampano, Muratore, Rossi e Lunetta, mentre Radrezza, Kargbo e Mazzocchi sono pronti ad offendere.

Lecce-Reggiana sarà diretta dal signor Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco: calcio d’inizio alle ore 14 con diretta streaming sui canali di DAZN.

Colpaccio Cosenza, rinviata Vicenza-Chievo

Intanto l’ottavo turno di campionato è partito ieri sera con l’anticipo tra Frosinone e Cosenza: vittoria a sorpresa – la prima in campionato – dei silani per 2 a 0 che fanno entrare la squadra di Nesta in un mini-tunnel negativo.

Oggi altre cinque sfide, in cui spiccano gli interessanti incroci tra Brescia-Venezia e Cittadella-Empoli. Rinviata a data destinarsi, invece, Vicenza-Chievo: il club biancorosso, alle prese con tante positività al coronavirus in squadra, ha chiesto, ed ottenuto, dalla Lega B il posticipo del match.

Di seguito il quadro completo dell’ottavo turno:

Frosinone 0 – Cosenza 2

Brescia-Venezia (oggi h. 14)

Cittadella-Empoli (oggi h. 14)

Lecce-Reggiana (oggi h. 14)

Pordenone-Monza (oggi h. 14)

Spal-Pescara (oggi h. 14)

Ascoli-Entella (dom. h. 15)

Reggina-Pisa (dom. h. 21)

Salernitana-Cremonese (lun. h. 21)

Vicenza-Chievo (rinv.)