Lecce, domani la rifinitura in vista del Vicenza: in dubbio Adjapong

Festività natalizie di sudore per il Lecce che anche nella mattina di Natale si è allenato regolarmente ad Acaya. Dopo il KO di Ferrara il calendario non concede soste e domenica pomeriggio si tornerà in campo per la sfida casalinga contro il Vicenza.

Con mister Corini ancora in isolamento da covid, stamane il suo vice Salvatore Lanna ha fatto svolgere una seduta alla quale non hanno preso parte Dermaku e Felici, si sono allenati in differenziato.

Ma la preoccupazione più grande per la sfida di domenica pomeriggio è quella legata a Claud Adjapong: il terzino modenese negli ultimi giorni ha accusato un fastidio muscolare ai flessori della coscia sinistra. Gli esami strumentali hanno scongiurato lesioni, ma oggi il nazionale under 21 ha svolto solo una parte della seduta con il gruppo per poi effettuare un lavoro personalizzato.

Domani mattina è in programma la rifinitura sempre ad Acaya.