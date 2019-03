Arrigoni al posto di Petriccione, poi zero sorprese: così il Lecce lancia la sfida al Palermo

“Pochi cambi rispetto alla formazione vittoriosa vista in campo contro il Verona“. Lo ha detto ieri in conferenza stampa mister Liverani, a pochi minuti dalla partenza verso Palermo. Questo pomeriggio il Lecce renderà visita ai ‘fratelli’ rosanero, per la gara valida per la 27^ giornata di campionato di Serie B.

Una sfida forse non decisiva, ma cruciale per i destini sportivi di questa stagione per le due squadre. Distanti un solo punto, Lecce e Palermo si contenderanno il titolo di principale rivale delle battistrada Brescia e Benevento nella corsa verso la Seria A diretta, e lo faranno con due stati d’animo decisamente contrastanti.

I giallorossi, infatti, giungono al big match della “Favorita” dopo il bel successo di martedì sera contro l’Hellas Verona. Un successo che ha dato al gruppo nuova linfa vitale dopo le quattro sberla di Cittadella. Sicuri dei propri mezzi e con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà chiunque, i salentini dovranno però vedersela contro un Palermo scottato dal pesante 3-0 rimediato 72 ore fa in quel di Crotone (un KO costato ai siciliani il secondo posto) e stordito dalle continue voci di crisi societarie, che di certo non rendono l’ambiente sereno.

I 22 in campo

In questo contesto, alle ore 18 le due squadre – con le tifoserie legate da uno storico gemellaggio – si ritroveranno una di fronte all’altra. Per mister Fabio Liverani (uno dei tanti ex di turno) come detto, pochi cambi nello scacchiere iniziale, ma l’assenza per squalifica di Petriccione costringerà il tecnico romano a rimettere mano alla sua mediana. Al posto del giovane ex Bari, è in pole position Andrea Arrigoni che, in uno stato di forma invidiabile, ha giocato solo uno spezzone di partita contro il Verona. Per il resto poche sorprese: Vigorito tra i pali, Venuti, Lucioni, Meccariello e Calderoni in difesa, Tachtsidis registra affiancato da Arrigoni e Zan Majer, in avanti Mancosu a sostegno di Falco e La Mantia (Palombi out).

Anche per Roberto Stellone sarà 4-3-1-2. Il Palermo deve rinunciare a Mazzotta, ma può contare su Gunnarsson, appena tesserato (partirà dalla panchina). E allora, Brignoli in porta, Rispoli, Bellusci, Rajkovic e Salvi in difesa, Murawski, Jajalo e Chochev a comporre la linea mediana, Trajkovski e Nestorovski e Puscas temibile tris offensivo.

Allo stadio “Renzo Barbera” arbitrerà il signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna: calcio d’inizio alle ore 18 con diretta streaming su DAZN.