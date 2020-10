Oggi Brescia-Lecce, i giallorossi all’assalto delle “rondinelle”. Le probabili formazioni

Ancora poche ore e, dopo la lunga pausa per gli impegni delle nazionali, chiuso il calciomercato e terminato un periodo non particolarmente sereno (vedasi casi Mancosu e Tachtsidis), i giallorossi di mister Eugenio Corini, scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Rigamonti”, nella sfida che li vedrà opposti al Brescia.

Se in casa salentina, ripetiamo, non sono stati giorni tranquilli, lo stesso si può dire per le “rondinelle”, dopo le due deludenti prestazioni di inizio torneo; infatti, il presidente Cellino non ci ha pensato due volte a fare fuori l’allenatore Delneri e a richiamare in panchina Lopez e a questo si aggiunge l’assenza di Torregrossa positivo al coronavirus.

Assenze anche in casa Lecce, perché il tecnico bresciano si vede costretto a fare a meno di capitan Mancosu, non in perfetta forma fisica e Tachtsidis, non convocato per la trasferta in terra lombarda, ma può contare nuovamente su Filippo Falco e Paganini.

Le probabili formazioni

La compagine bresciana, quindi, si dovrebbe schierare con un 4-3-3 con Joronen; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Martella; Ndoj, Van de Looi, Dessena; Spalek, Donnarumma, Ayè.

Stesso modulo per Corini che scende in campo con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Zuta, Lucioni, Meccariello e Calderoni; Henderson, Majer e Listkowski; Falco; Coda e Paganini a comporre il tridente d’attacco.

Allo stadio “Rigamonti” fischierà Di Martino di Teramo, calcio d’inizio alle ore 21.00. diretta su Dazn e Rai Sport canale 57 del digitale terrestre.