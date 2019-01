Domani Lecce-Salernitana, Liverani: “Fastidioso non sedere in panchina ma la squadra non avrà problemi”. I convocati

Dopo il pareggio della scorsa settimana, nella prima gara del girone di ritorno, contro il Benevento, domani pomeriggio, con inizio alle ore 18.00, i giallorossi di mister Fabio Liverani, saranno impegnati nella fida in trasferta che li vedrà opposti a un’altra compagine campana, la Salernitana allenata dal’ex tecnico del Lecce, Angelo Gregucci.

Si potrebbe dire che per la formazione salentina la partita parta, prima ancora di essere giocata, abbastanza in salita per due fondamentali motivi. Il tecnico romano, infatti, sarà relegato in tribuna in quanto squalificato, al suo posto a dirigere le operzioni il vice Manuel Coppola e, soprattutto i granata, oltre a giocare tra le mura amiche, sono reduci dall’esaltante successo esterno contro la capolista Palermo.

Riguardo, poi, lo schieramento iniziale, invece, nonostante sia stato recuperato, molto difficilmente, nell’undici iniziale, dovrebbe essere presenta bomber Andrea La Manta reduce da un piccolo infortunio, che ne ha condizionato la preparazione settimanale, occorso con la compagine di Bucchi.

“E’ normale che mi dia fastidio il fatto di non potere sedere in panchina domani a Salerno. Sono sicuro, comunque, che la squadra non avrà alcun problema senza di me in panchina”, ha affermato Fabio Liverani al termine della consueta conferenza stampa pre-gra.

“La squadra in questa settimana ha lavorato bene, ha superato l’amarezza per il risultato della gara con il Benevento.

Se nella gara d’andata con il Benevento il pareggio finale ci poteva stare visto i loro venti minuti di grande intensità, sabato scorso, invece, non ho avvertito nessuna sensazione di pericolo.

Domani affronteremo la Salernitana con grande rispetto, come facciamo con tutti gli avversari. Loro sono una squadra costruita per disputare un campionato di livello, giocheranno in casa e vengono dalla vittoria sul campo della capolista. C’è tutto per fare una bella gara da Lecce.”

I convocati

Intanto sono 24 i convocati per l’incontro di domani con i campani, tra loro è presente anche Filippo La Mantia. L’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 2. Riccardi 4. Petriccione 5. Cosenza 6. Arrigoni 7. Tachtsidis 8. Mancosu 10. Lepore 13. Haye 14. Palombi 15. Marino 16. Meccariello 17. Pettinari 19. La Mantia 20. Falco 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti 25. Lucioni 27. Calderoni 28. Fiamozzi 30. Scavone 31. Bovo 32. Milli.